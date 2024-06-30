Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в начале недели

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Как пояснили в ведомстве, уже во вторник, 2 июля в Звенигородском, Истринском, Клинском и Подольском лесничествах класс пожарной опасности повысится до четвертого.

Сегодня и в ближайшие дни в регионе ожидается жаркая погода - 29-31 градусов, ночью - 18-21.

В Комитете напомнили, что в случае обнаружения возгорания следует незамедлительно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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