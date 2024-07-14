Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье с 14 по 16 июля

В понедельник, 14 июля, на всей территории Московской области ожидается третий класс пожарной опасности. Во вторник, 15 июля, этот показатель снизится до второго класса, однако в Бородинском и Шатурском лесничествах по-прежнему действует третий, и лишь в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском и Ногинском лесничествах - первый.

16 июля на большей части территории Московской области ожидается второй класс пожарной опасности, в Клинском лесничестве - первый, в Бородинском, Московском учебно-опытном, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах - третий.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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