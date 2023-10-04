Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 октября

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 4 по 6 октября на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. При этом 4 и 5 октября в Дмитрове и Сергиевом Посаде спрогнозировали первый класс, в Луховицах, Талдоме и Московском-учебно-опытном лесничестве - второй, в Волоколамске, Звенигороде, Истре, Наро-Фоминске, Ногинске, Подольске, а также в Виноградовском лесничестве и лесничестве «Русский лес» - четвертый.

Первый класс пожарной опасности установится 6 октября в Клину и Талдоме, второй - в Дмитрове, Луховицах, Московском учебно-опытном лесничество и Сергиевом Посаде, четвертый - в Виноградовском, Волоколамском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском лесничествах и в лесничестве «Русский лес».

Сегодня температура в Подмосковье поднимется до 17 градусов, ожидается переменная облачность, возможны кратковременные дожди.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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