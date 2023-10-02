Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 октября

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожары тушили 73 человека и 26 машин. Их ликвидировали в день обнаружения.

В ближайшие дни - со 2 по 4 октября - на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. при этом в Дмитрове, Сергиевом Посаде, и Московском учебно-опытном лесничестве ожидают первый класс, в Талдоме - второй, а в Наро-Фоминске, Ногинске, Подольске, Волоколамске, Звенигороде, Истре и лесничестве «Русский лес» - четвертый.

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до 14 градусов, ожидается облачная погода, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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