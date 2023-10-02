Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 4 октября
С 29 сентября по 1 октября в Подмосковье выявили восемь лесных пожаров на площади 0,25 гектара. Они произошли в Егорьевске, Подольске, Ногинске, Дмитрове и Виноградовском лесничестве.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожары тушили 73 человека и 26 машин. Их ликвидировали в день обнаружения.
В ближайшие дни - со 2 по 4 октября - на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. при этом в Дмитрове, Сергиевом Посаде, и Московском учебно-опытном лесничестве ожидают первый класс, в Талдоме - второй, а в Наро-Фоминске, Ногинске, Подольске, Волоколамске, Звенигороде, Истре и лесничестве «Русский лес» - четвертый.
Сегодня в Подмосковье температура поднимется до 14 градусов, ожидается облачная погода, без осадков.
Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.
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