Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 сентября

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожары тушили 13 человек и шесть машин. В ближайшие дни, с 28 по 30 сентября, в регионе спрогнозировали третий класс опасности.

Второй класс ожидают в Егорьевске, Клину, Луховицах, Ступине и Шатуре. Четвертый - в Дмитрове, Звенигороде, Истре, Наро-Фоминске, Ногинске и лесничестве «Русский лес».

Сегодня в Подмосковье температура поднимется до 22 градусов, ожидается небольшая облачность, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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