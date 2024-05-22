22 мая 2024, 09:56

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 мая

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Два лесных пожара потушили в Подмосковье 21 мая. Они произошли в трех километрах от деревни Шильково в Воскресенске и в трех километрах от Фрязина. Их ликвидировали 23 человека. В ближайшие дни в регионе установятся второй и третий классы пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 22 по 24 мая на большей части территории Подмосковья установится третий класс пожарной опасности. При этом в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах спрогнозировали второй, а в Егорьевском - четвертый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 10 ночью. Ожидается малооблачная погода без осадков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пожары Лесные пожары Прогноз погоды
22 мая 2024, 10:25
Лесной пожар потушили во Фрязине 21 мая
Читайте нас в: Google Новости
Жители Фрязина обнаружили пожар в Гребневском участковом лесничестве вечером 21 мая. Огонь распространился на площади 0,2 гектара. Очевидцы сообщили о возгорании по номеру 112.

На место пожара направили пять машин и 12 человек личного состава лесопожарных формирований. Впоследствии его площадь увеличилась до 0,3 гектара. Специалистам потребовалось чуть больше часа, чтобы ликвидировать возгорание.

Отмечается, что причиной пожара стали действия человека. Комлесхоз Московской области напоминает, что за поджог, который привел к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность: для физических лиц - до 60 тысяч рублей, для должностных лиц - до 110 тысяч рублей, для юридических лиц - до двух миллионов рублей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
22 мая 2024, 10:21
Еще 8 жилых домов поставили на кадастр в Подмосковье в апреле
Читайте нас в: Google Новости
Еще восемь многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Подмосковье в апреле. В них обустроили 2,3 тысячи квартир общей площадью более 184 тысяч квадратных метров.

Как рассказали в подмосковном Минимуществе, два дома на 432 квартиры зарегистрировали в Одинове, один на 512 - в Дмитрове, еще один на 496 - в Ленинском. Также по одному дому поставили на кадастровый учет в Мытищах, Пушкино, Егорьевске и Коломне. В них переедут около трех тысяч семей.

«Государственные услуги по оформлению бытовой недвижимости в электронном виде на территории региона осуществляются в течение одного рабочего дня. Развитие социальной инфраструктуры влечет за собой устойчивое улучшение качества жизни граждан», - отметила начальник отдела государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав Елена Шейкина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о помощи людям из ветхого жилья. Задача на ближайшее время - улучшить условия проживания 300 тысяч человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Недвижимость
22 мая 2024, 10:00
Пробки в Подмосковье оценили в 3 балла утром 22 мая
Медиасток.рф
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 875 тысяч машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 22 мая. Это на 2% меньше среднего значения прошлого месяца. Пробки оценили в три балла.

Как сообщили в подмосковном Минтрансе, пробки образовались на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском, Носовихинском, Пятницком и Щелковском шоссе, а также на на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга».

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать дистанцию и отказаться от резких маневров.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
22 мая 2024, 09:53
Памятник погибшим в концлагерях цыганам открыли в деревне Артемово
Роман Савельев
Читайте нас в: Google Новости
Торжественное открытие и освящение креста в память о цыганах, погибших в фашистских концлагерях во время Великой Отечественной войны, прошло в деревне Артемово. Монумент появился на территории Страстного храма.

«На протяжении всей истории зло проявлялось в разных формах. Одна из них - немецкий фашизм, где возвышалась определенная раса над другой. Это вылилось во Вторую мировую войну и уничтожение других народов. Европа заполнилась концлагерями, что привело к миллионам и миллионам смертей. Из людей выкачивали кровь, брали для изготовления сумок человеческую кожу, а волосы - для веревок. Есть народы, которые особенно пострадали. Например, цыгане», - говорит настоятель храма игумен Феофан.

«Благодаря нашим друзьям из цыганской общины отлили колокол. На нем изображены иконы, святитель Николай и Георгий Победоносец. В память мы создали еще и крест. Получился небольшой мемориал. Кроме того, мы заложили капсулу с землей с места гибели узников концлагерей в Германии у подножия креста», - добавил священник.

После торжественного открытия гостей пригласили на трапезу.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

На мероприятии озвучили факт: более 20% общей численности цыган уничтожили в концлагерях во время войны.

Памятники Войны Пушкино Великая Отечественная война

Новости по теме