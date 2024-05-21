Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 23 мая

Как рассказали в Комлесхозе, с 21 по 23 мая на большей части территории Подмосковья ожидают третий класс пожарной опасности. При этом 22 мая в Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах установится второй, а в Бородинском, Волоколамском, Дмитровском, Звенигородском, Истринском, Клинском и Наро-Фоминском - первый.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 21 градуса днем и опустится до восьми ночью.

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