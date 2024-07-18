Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 июля

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 18 июля на большей части территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом в Ногинском лесничестве установится второй, а в Волоколамском, Дмитровском, Егорьевском, Истринском, Клинском Сергиево-Посадском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - четвертый.

В пятницу, 19 июля, в Подмосковье ожидают второй класс пожарной опасности, при этом в Виноградовском, Дмитровском, Егорьевском, Московском учебно-опытном, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет первый, в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Талдомском - третий, в Волоколамском, Истринском и Клинском - четвертый.

В субботу, 20 июля, на большей части региона установится второй класс. Первый ожидается в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах, третий - в Бородинском, Звенигородском, Наро-Фоминском и Талдомском, четвертый - в Волоколамском, Истринском и Клинском.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 17 ночью. Ожидается облачная погода, вероятны ливневые дожди и гроза.

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