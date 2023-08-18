Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 20 августа
В минувший четверг, 18 августа, в лесах Подмосковье не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе сохранится третий класс пожарной опасности.
Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 18 по 20 августа на большей части территории региона ожидают третий класс пожарной опасности. Местами риски снизятся до первого и второго классов.
Сегодня температура воздуха в Подмосковье поднимется до 29 градусов. Ожидается малооблачная погода, возможно, и короткие дожди.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.
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