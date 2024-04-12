Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 14 апреля

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, с 12 по 14 апреля второй класс пожарной опасности ожидают на большей части территории региона. Третий класс установится в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах и лесничестве «Русский лес».

Сегодня и до конца недели температура воздуха поднимется до 14 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается переменная облачность, возможны дожди.

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