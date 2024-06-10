10 июня 2024, 09:36

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 июня

Медиасток.рф
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Второй и третий классы пожарной опасности установятся в Подмосковье до 12 июня. В эти дни ожидают облачную погоду с прояснениями, возможны дожди.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 10 и 11 июня на большей части территории региона установится третий класс пожарной опасности. При этом второй будет 10 июня в Егорьевском, Подольском и Шатурском лесничествах и 11 июня в Московском учебно-опытном и Талдомском. В Бородинском, Звенигородском, Истринском и Клинском во вторник ожидают первый класс.

В среду, 12 июня, в Подмосковье спрогнозировали первый класс пожарной безопасности. Второй установится в Виноградовском, Ногинском и Орехово-Зуевском лесничествах Температура в ближайшие дни поднимется до 26 градусов днем и снизится до 16 ночью.

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Пожары Лесные пожары Погода
10 июня 2024, 11:08
Молодого бурого медведя заметили и сняли на видео в Дмитровском округе
Михаил Семенов
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Жительница Дмитровского городского округа заметила и сняла на видео молодого бурого медведя, который гулял в лесу у деревни Жестылево. В Минэкологии Подмосковья отметили, что это ценное наблюдение для мониторинга краснокнижных животных.

«Ареалом обитания медведей в нашем регионе является территория, граничащая с Тверской и Смоленской областями, включая Государственный комплекс „Завидово“. Поэтому любое свидетельство о нахождении зверя в других местах для нас чрезвычайно важно», - отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он рассказал, что медвежонок на видео выглядит здоровым и находится уже в том возрасте, когда может обходиться без матери. Беспокоиться о его судьбе нет причин.

Бурый медведь занесен в Красную книгу Московской области и относится под угрозой исчезновения в регионе. На сегодняшний день численность популяции этих хищников во всей Московской области оценивается в 10-15 особей.

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Медведи Животные Дмитров Экология
10 июня 2024, 10:51
Более 150 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю
Unsplash
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За неделю 155 человек из пяти округов Московской области переехали из аварийного жилья в новостройки. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса региона.

«На прошедшей неделе по нацпроекту „Жилье и городская среда“ было расселено 49 аварийных помещений в Истре, Королеве, Химках, Шатуре и Люберцах», - уточнили в ведомстве.

Всего за семь дней расселили более двух тысяч квадратных метров жилья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оперативно решать проблемы аварийного жилья в регионе.

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Аварийное жилье
10 июня 2024, 10:41
Победителей конкурса рисунков наградили в Котельниках
Телеканал «360»
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Победителей детско-юношеского творческого конкурса «Я помню. Я горжусь!» наградили в Котельниках. Авторы лучших рисунков на тему Великой Отечественной войны получили награды и побывали на экскурсии по школьному музею.

«Непросто было определить победителей. Каждая работа уникальна по-своему. Каждый вкладывал свою частичку души, свое видение тех событий, которые происходили в годы Великой Отечественной войны. Мы пытались объективно оценить и признать победителей», - рассказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Важно отметить, что в этом году впервые в конкурсе приняли участие ребята из городов-побратимов - белорусских Рогачева и Заславля. Организаторы надеются, что это станет доброй традицией. После церемонии награждения ребята посетили школьный музей боевой славы.

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Конкурс детско-юношеского творчества «Я помню. Я горжусь!» организовали для воспитания патриотизма, гордости за свое Отечество у подрастающего поколения. Работы оценивались по следующим критериям: соответствие заданной теме, художественный уровень, оригинальность, самостоятельность выполнения работы.

Котельники конкурсы
10 июня 2024, 10:35
Глава Орехово-Зуева проверил строительство детского сада в Дрезне
Телеканал «360»
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Строители почти завершили кровельные работы в детском саде, они уже приступили к укладке канализации. В здании установили пожарные лестницы, а на первом этаже скоро приступят к чистовой отделке.

Школу и детский сад выполнят в едином стиле, чтобы не нарушать архитектурный облик города.

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На территории школы приступили к благоустройству. Скоро там появится спортивная площадка, а в здании устанавливают витражи и окна. Рабочие выложили коридоры керамогранитом и начали монтаж коммуникаций. Актовый зал оборудуют акустическими панелями, которые будут подавлять эхо и шумы.

Школы Детские сады Орехово-Зуево

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