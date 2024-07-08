08 июля 2024, 09:14

Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 10 июля

Комитет лесного хозяйства Московской области
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В минувшее воскресенье, 7 июля, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе установится третий класс пожарной опасности.

Как сообщили в Комлесхозе Подмосковья, 8 июля на большей части территории области спрогнозировали третий класс пожарной опасности. При этом второй установится в Бородинском, Клинском, Талдомском и Шатурском лесничествах.

Третий класс также ожидают 9 и 10 июля на всей территории Московской области.

В ближайшие дни температура в регионе поднимется до 29 градусов днем и опустится до 19 ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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Лесные пожары
08 июля 2024, 09:55
Еще одна молодая семья из Дубны приобрела квартиру благодаря льготной ипотеке
Министерство жилищной политики Московской области
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Еще одна молодая семья из Дубны приобрела квартиру по программе льготной ипотеки. Инна Кондратьева переедет в новое жилье вместе с 11-летней дочкой Евой.

Молодая семья долгое время жила в небольшой квартире вместе с родственниками. О программе поддержки Инне рассказала бабушка. Льготная ипотека позволила приобрести свою «двушку».

«В квартире можно было сразу жить. Но пока есть время мы решили переклеить обои, поменяли мебель. Переезжаем летом: ждали окончания школы. Ева как раз заканчивает начальную школу. В среднюю запишемся по новому адресу», - рассказала она.

В этом году участниками программы стала 271 семья.

Получить поддержку могут молодые люди до 35 лет, которые нуждаются в жилье, зарегистрированы в Подмосковье и имеют доходы для оплаты 65% расчетной стоимости квартиры. Подать заявку можно по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки в регионе. Жилье по ней уже получили 600 педагогов.

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Семья Дубна
08 июля 2024, 09:39
В ЖК «Театральный парк» завершили работы по устройству кровли детского сада на 107 мест
ГК «Гранель»
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Работы по устройству кровли детского сада завершили в ЖК «Театральный парк» в Королеве. Открыть дошкольное учреждение планируется в этом году.

В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что сад строит девелопер ГК «Гранель» за счет внебюджетных источников финансирования. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2024 года.

Сейчас рабочие делают фасад, монтируют инженерные системы. В детском саду обустроят групповые ячейки, а также пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок, кабинет медсестры и процедурную комнату, сделают другие необходимые помещения.

В жилом комплексе «Театральный парк» построено 37 четырехэтажных домов на 3786 квартир. Сейчас возводится корпус 26.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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Детские сады Королев
07 июля 2024, 18:08
Скейт-парк появится на улице Заречной в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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На площади около пяти тысяч квадратных метров в парке "Заречная" оборудуют скейт-парк. Экстремальный комплекс будет включать в себя несколько площадок разной сложности, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

На площади около пяти тысяч квадратных метров в парке \"Заречная\" оборудуют скейт-парк. Экстремальный комплекс будет включать в себя несколько площадок разной сложности, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Трассы спортивной площадки будут состоять из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. Также здесь появится амфитеатром, теннисные столы, скамейки, урны и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

«В парке на Заречной улице в предыдущие годы проведено благоустройство. Жители, особенно молодёжь, попросили обустроить в этом месте скейт-парк - подобные площадки уже есть в парках «Пехорка» и Пестовский. Разработанный проект включили в региональную программу и приступили к воплощению идеи в жизнь», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Балашиха Парки
07 июля 2024, 18:07
Вторая смена экологического лагеря стартовала в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В парке «Пехорка» открылась июльская двухнедельная смена Городского молодежного экологического лагеря. Всего участие принимают более 100 детей от 14 до 17 лет.

Помимо уборки на разных территориях округа дети знакомятся с разными полезными навыками. Во время открытия смены, например, ребятам провели мастер-класс «как наложить жгут», здесь же можно было посмотреть на боеприпасы со времен ВОВ и даже сделать окопные свечи.

\"Экологический лагерь - это очень интересный опыт. Не только труд ради труда, но и дружба, появление новых навыков, возможность сделать свой город более красивым, чистым и уютным. Нам здесь жить, учиться, работать. Я вас поздравляю и хочу сказать, что мы гордимся вами. Желаем вам хороших и веселых каникул\", - сказала заместитель главы городского округа Балаших Лилия Татевосян.

Бонус для участников - зарплата. Ее выдают в конце смены. Всего в этом году в Балашихе будут трудоустроены более 1,5 тысячи школьников. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Балашиха Экология

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