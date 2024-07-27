Третий и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

Второй класс пожарной опасности установится в Бородинском лесничестве в субботу. В воскресенье, несмотря на понижение класса пожарной опасности на большей территории всего региона, все же в Егорьевском и Луховицком лесничествах сохраняется второй класс, а в Шатурском лесничестве - третий.

Синоптики прогнозирует облачную с прояснениями погоду, воздух прогреется ночью до 16 градусов, а днем - до 25.

В комитете напомнили, при обнаружении лесного пожара следует немедленно позвонить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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