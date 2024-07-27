27 июля 2024, 12:26

Третий и второй классы пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

Комитет лесного хозяйства хозяйства Московской области
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Третий класс пожарной опасности ожидается на большей части территории Подмосковья в субботу, 28 июля. В воскресенье, 29 июля, он понизится до первого. Об этом рассказали в Комлесхозе региона.

Второй класс пожарной опасности установится в Бородинском лесничестве в субботу. В воскресенье, несмотря на понижение класса пожарной опасности на большей территории всего региона, все же в Егорьевском и Луховицком лесничествах сохраняется второй класс, а в Шатурском лесничестве - третий.

Синоптики прогнозирует облачную с прояснениями погоду, воздух прогреется ночью до 16 градусов, а днем - до 25.

В комитете напомнили, при обнаружении лесного пожара следует немедленно позвонить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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Лесные пожары Погода
27 июля 2024, 12:33
Школа на две тысячи мест в Котельниках откроется 1 сентября
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В День знаний в микрорайоне Парковый городского округа Котельники откроется школа на две тысячи мест. Подрядчик завершает работу. На сегодня готовность объекта — более 90%.

Школу построили в рамках подмосковной государственной программы по строительству объектов социальной инфраструктуры. Учреждение распахнет двери в День знаний - 1 сентября.

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Подрядчик завершает отделочные работы, устанавливает оборудование для пищеблока, завозит мебель. Также благоустраивает прилегающую территорию. Уже смонтировано ограждение по периметру образовательного учреждения, высажены малые архитектурные формы. Баскетбольные площадки и футбольное поле с искусственным газоном тоже готовы.

В современной школе предусмотрены учебные кабинеты, актовый зал со сценическим оборудованием, четыре спортивных зала разной площади, библиотеки, лабораторные помещения и мастерские. Сейчас ведется работа по комплектованию педагогического состава.

«Коллеги из Министерства образования нам в этом вопросе помогают. Присылают резюме, присылают кандидатов. Управление образования, директор школы сам лично встречается и проводит набор этих учителей. Мы, конечно же, волновались, переживали, но сегодня мы четко видим - рисков нет. Преподаватели практически все набраны», - сказал глава городского округа Котельники Сергей Жигалкин.

Школы Строительство Котельники
27 июля 2024, 12:16
Десять новых детских игровых площадок установили в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В городском округе Химки завершены работы по установке 10 детских площадок. Всего в этом году в городе планируется комплексное благоустройство 15 дворовых территорий. Об этом рассказал заместитель главы округа Николай Батышев на общегородском совещании.

На следующей неделе стартуют работы по комплексному благоустройству в Сходне на улице Мичурина вблизи домов № 29 и 31, а также на улице Фрунзе во дворе дома № 42 и в микрорайоне Школьный в Брехове. Специалисты заменят информационные стенды, системы наружного освещения, детские площадки, скамейки и урны, отремонтируют пешеходные коммуникации и автомобильные проезды, а также установят видеонаблюдение.

Кроме того, в округе продолжаются работы по ремонту детских игровых и спортивных городков. В настоящее время завершается модернизация площадки на Юбилейном проспекте в Новых Химках, а в планах - ремонтные работы на улице Мичурина в Сходне.

Также в Химках завершаются ремонты дорог на Вашутинском шоссе и Пролетарской улице. На двух участках будет обновлено 26 тысяч квадратных метров дорожного полотна В деревне Юрлово ведутся работы по оборудованию пешеходной тропы. Дорожка укладывается по единому стандарту - шириной два метра с установкой бортового камня. Это значительно упростит доступ к школе и остановке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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Благоустройство Дети Химки
27 июля 2024, 12:12
Областной фестиваль «Серебряные виртуозы» прошел в Домодедове
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В парке «Елочки» в Домодедове прошел четвертый областной фестиваль исполнителей «Серебряные виртуозы». Пенсионеры показали мастерство на различных инструментах: от баяна и домры до электрогитары и барабанов.

Фестиваль Московской области «Серебряные виртуозы» собрал самых энергичных и талантливых пенсионеров. Они пели, танцевали, исполняли музыку и демонстрировали свое творчество на ярмарке рукоделия.

«Мы рады вас приветствовать в Домодедове. От имени главы городского округа Евгении Михайловны Хрусталевой желаем вам сегодня получить максимальное удовольствие от того, что вы здесь выступаете, и от того, что вы являетесь зрителем тех замечательных номеров, которые 12 победителей нам сегодня будут демонстрировать», - сказала заместитель главы городского округа Домодедово Юлия Терещенко.

Самому старшему участнику фестиваля исполнилось 85 лет. Валентина Николаевна сыграла на ложках с ансамблем. Для гостей работала ярмарка «Лига мастеров». Каждый мог купить себе сувениры прикладного творчества. Помимо этого, для посетителей организовали мастер-классы по живописи, игре на музыкальных инструментах и росписи глиняной игрушки.

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Пенсионеры Фестивали Активное долголетие Город Домодедово
27 июля 2024, 12:05
Более 150 творческих и спортивных мероприятий проведут в Химках в августе
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В Химках в течение следующих двух недель запланировано проведение более 150 мероприятий, среди которых шестой этап первенства России и Открытый кубок главы по автомобильному спорту. Это масштабное событие состоится 10 августа на стадионе технических видов спорта «Старбеево» и соберет около 500 участников и гостей.

Заместитель главы округа Анна Ватутина представила план предстоящих мероприятий на общегородском совещании. Открытый кубок по автомобильному спорту начнется в 12:00 и станет ярким событием для любителей автоспорта.

Кроме того, в Химках продолжается реализация программы «Парк! Спорт! Вперед!», которая охватит парк Толстого, «Дубки» и парк имени Величко. Спортивные мероприятия в рамках этой программы также запланированы на 10 августа в 12:00.

«Мы продолжаем реализацию программы „Лето в парках“. На данный период у нас задействовано шесть парковых территорий, где проводятся образовательные, развлекательные и творческие мероприятия с охватом более 3,7 тысячи человек», - отметила Анна Ватутина.

Также в Химках проверят состояние семи спортивных объектов, включая стадионы «Родина», «Новые Химки», «Арена Химки», спортивный комплекс «Юность», баскетбольный центр «Химки» и физкультурно-оздоровительный комплекс «Новатор».

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Спортсмены Химки конкурсы

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