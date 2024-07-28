Третий и первый класс пожарной опасности установится в Подмосковье с 28 по 30 июля

Первый класс пожарной опасности ожидается на большей территории Московской области в предстоящие воскресенье и понедельник, однако по-прежнему повышенный класс установится в Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском, Талдомском и Шатурском лесничествах - второй класс, в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинскои лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий.

В понедельник, 30 июля, второй класс пожарной опасности ожидается в Орехово-Зуевском лесничестве, в Егорьевском, Луховицком, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» - третий.

В комитете напомнили, при обнаружении лесного пожара следует немедленно позвонить на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру 112 вызова экстренных служб.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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