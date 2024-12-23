23 декабря 2024, 10:32

Третий детский сад построят в ЖК «Зеленые аллеи» в Видном в 2025 году

Пресс-служба администрации Ленинского городского округа
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Строительство социальных объектов продолжается в жилом комплексе. В «Зеленых аллеях» появится еще один детский сад на 155 мест, а также вторая школа на 1225 мест.

В настоящее время специалисты работают над кладкой наружных стен второго этажа и парапета кровли, а также устанавливают железобетонные конструкции. Строительная готовность объекта составляет 40%. Трехэтажное здание площадью в три тысячи квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию в начале следующего учебного года.

В здании школы идет устройство фундамента и цокольного этажа. Готовность объекта составляет 10%. Жители «Зеленых аллей» с нетерпением ждут окончания строительства, так как единственная в микрорайоне школа работает с сильным превышением проектной мощности. Планируется, что новое учебное заведение заработает в первом квартале 2026 года.

Глава муниципалитета Станислав Каторов выразил уверенность, что новые школы и детский сад не только разгрузят инфраструктуру жилого комплекса, но и откроют дополнительные возможности для разнопланового развития детей.

Школы Строительство Детские сады Ленинский округ
23 декабря 2024, 10:30
Школа № 2 во Фрязине отметила 70-летие
Глава г.о. Фрязино Дмитрий Воробьев
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Торжественный концерт прошел в школе № 2 к 70-летию образовательного учреждения. Почетными гостями стали глава Фрязина Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Елена Романова.

Школа впервые приняли учеников 70 лет назад. С того момента она изменилась: внешний облик обновили, работает новый педагогический состав, но постоянным остается стремление воспитывать достойное поколение.

Глава городского округа Дмитрий Воробьев и председатель Совета депутатов Елена Романова поздравили коллектив и ветеранов педагогического труда, пожелали им долголетия, поблагодарили за добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования. Заслуженным работникам вручили награды муниципального и регионального значения.

«Ученики школы № 2 с успехом представляют наш наукоград на областных и всероссийских конкурсах, прославляя Фрязино своими достижениями - это заслуга инициативных, бескорыстных и высоко профессиональных педагогов. Желаю коллективу школы дальнейших успехов, новых свершений и вдохновения!» - сказал Дмитрий Воробьев.

Фрязино
23 декабря 2024, 09:39
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 23 декабря
Медиасток.рф
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Свыше 901 тысячи машин насчитали на дорогах в Подмосковье утром 23 декабря. Это на 1,5% меньше средних значений прошлого месяца. Пробки оценили в пять баллов.

Как рассказали в региональном Минтрансе, движение затруднено в сторону Москвы на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Каширском, Симферопольском, Варшавском, Калужском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали быть осторожными - сегодня на дорогах может образоваться гололедица. Важно соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров и держать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве нового въезда в Королев. Это позволит решить проблему с пробками, в которых сегодня жители города теряют большое количество времени.

Пробки Дороги
22 декабря 2024, 18:41
Первая лыжная гонка серии Topski Family прошла в Одинцове
TOPSKY
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Первый лыжный этап традиционной серии стартов Topski Family, проходящей на призы серебряного призера Олимпийских игр Александра Панжинского, собрал любителей лыж всех возрастов. Мероприятие провели в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.

Собравшихся поприветствовал знаменитый лыжник Александр Панжинский, который провел предстартовую разминку. На мероприятии также присутствовали российский футболист, обладатель Кубка России Алексей Смертин, бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алексей Петухов и старший тренер Паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова.

22 декабря для лыжников организовали семь дистанций, варьирующихся от 600 метров до 10 километров, а также семейные и корпоративные эстафеты. Участие принимали спортсмены в 16 возрастных категориях, причем формат семейной эстафеты был представлен впервые. Соревнования состояли из трех этапов по 600 метров: сначала на старт вышли папы, затем мамы, а завершал эстафету круг детей.

На финише каждого лыжника ждала уникальная медаль, полевая кухня, горячие напитки и памятный шарик для елки. Тройка победителей получила кубки и подарки от спонсоров, которые вручали известные спортсмены. Все медали этапов турнира Topski Family становятся частью единой композиции. Также специальные призы были вручены шести лучшим парам «ребенок-родитель» по итогам семейного зачета. Гостям и участникам мероприятия предложили насыщенную развлекательную программу, включая спортивную лотерею.

Одинцово Отдых Спортсмены Парки
22 декабря 2024, 14:27
Депутат Евгений Исаев побывал на стройплощадке завода по производству шпрот
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Строительную площадку нового производства рыбных консервов посетил депутат Совета депутатов Подольска, директор ООО «Русский рыбный мир» Евгений Исаев. Сейчас там стартовали работы по внутренней отделке цехов для изготовления шпротной продукции.

Завод возводят рядом с деревней Северово городского округа Подольск по программе масштабного инвестиционного проекта. Вместе с рабочей группой Евгений Исаев проверил ход строительства ООО «Русский рыбный мир».

«В производственном корпусе на втором этаже идут монолитные работы. Строители уже закрыли тепловой контур КПП, приступили к внутренней отделке. Начали монтировать стеновые панели складского здания», - рассказал Евгений Исаев.

Он также добавил, что завод строят за счет собственных средств ООО «Русский рыбный мир» без привлечения кредитов.

Предприятие возведут в три этапа. В первую очередь построят завод для производства шпрот. Вторым и третьим этапом возведут административный корпус и цех деликатесов.

Отметим, что на производстве появится порядка 200 новых рабочих мест. Инвестиции в строительство завода составили около 350 миллионов рублей. Каждый месяц предприятие будет выпускать один миллион банок консервов - примерно три тысячи тонн рыбной продукции ежегодно.

Подольск Строительство Заводы

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