Третий детский сад построят в ЖК «Южная Битца» в Ленинском округе в 2024 году

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Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, площадь здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Там смогут заниматься 14 групп детей. Для них обустроят музыкальный и спортивный залы, медицинский блок и другие помещения. на территории разместят площадки с теневыми навесами, места для хранения колясок и игрушек.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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