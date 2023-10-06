Третий детский сад построят в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах к 2025 году

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Как рассказали в Главгосстройнадзоре Подмосковья, в трехэтажном здании обустроят пять групповых ячеек. На первом этаже разместят музыкальный зал, столовую и медблок, на втором – спортзал, кружковую, кабинет логопеда и психолога, а на третьем – методический кабинет.

Здание сделают доступным для маломобильных жителей, а территорию благоустроят – на ней появятся игровая и спортивная площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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