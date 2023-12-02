«Друзья, я хочу передать вам приветственные слова от нашего губернатора Андрея Воробьева , благодаря которому состоялось это мероприятие. При подготовке форума мы очень хотели, чтобы он стал для вас интересным, полезным, чтобы вы нашли друзей, получили новые эмоции и впечатления. Отдельное спасибо хочу сказать ребятам, которые приехали», - заявила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Во второй день на форуме выступил военный обозреватель и публицист Даниил Безсонов.

«Я постарался донести до молодежи определенные смыслы, объяснить, насколько важно сегодня информационное противоборство, как противник, используя инфотехнологии, может влиять на социальные группы или на каждого отдельного человека», - заявил спикер.

Швелидзе и Безсонов пообщались с активистами. Также с лекциями перед участниками мероприятия выступили глава информационных проектов новых регионов «АНО Диалог Регионы» Максим Коринчевский и украинский продюсер Юрий Бардаш.

«На этом форуме поднимаются важные, глубокие вопросы. Мне очень нравятся темы информационной политики, как раз в контексте СВО», - рассказала Анастасия Смирнова из Дзержинского.

Помимо лекций для гостей организовали тематические секции «Публичные выступления», «Тактическая медицина», «Создание мероприятий» и «Новая идеология». Вечером для ребят провели концерт с участием рэп-певца из Мариуполя Акима Апачева и финалисткок вокального конкурса «Таврида.Арт» Pegas и «Вереница».

«Патриотизм в искусстве сегодня - это жизненная необходимость. Нам нужно пересмотреть свой подход к культуре, потому что без сильной культуры, заряженной на успех, на победу, нам сложно будет объяснять обществу, для чего нам нужна эта общая, большая победа», - отметил Апачев.

В заключительный день форума состоится сессия «Как получить грант для реализации своих проектов».

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