Тренировочные тесты перед ЕГЭ провели для подмосковных школьников

Как рассказали в Министерстве образования Московской области, в заключительном экзамене приняли участие более 18 тысяч учеников. Ребята проверяли свои знания по русскому и английскому языкам, а также по информатике.

Тесты прошли в 260 экзаменационных пунктах по всему Подмосковью. Главная цель тренировки - как можно лучше подготовиться к ЕГЭ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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