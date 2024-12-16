Тренировочное занятие по ОГЭ прошло в школах Богородского округа

Проверка прошла не только для учащихся, но и для учителей, которые будут работать в экзаменационных пунктах. На тренировочном занятии школьники отработали организационные и технологические моменты основного госэкзамена. Отдельное внимание уделили заполнению бланков заданий.

Мероприятие максимально приблизили к структуре настоящего экзамена.

Девятиклассники смогли попробовать свои силы в выполнении задач, определить время на их выполнение и ощутить атмосферу экзамена. Помимо этого, тренировка помогла ребятам снизить стресс. Школьники поняли, какие темы нужно повторить в ближайшее время.

Учащиеся смогут узнать результаты тренировочного экзамена в своих школах до 20 декабря.