Тренировку сборной по кикбоксингу провели в Долгопрудном

Главный тренер Московской области по кикбоксингу, председатель Совета по развитию единоборств, Андрей Черняев отметил, что Долгопрудный является одним из лидирующих городов Подмосковья, где уделяется особое внимание развитию спорта и боевых искусств в частности.

По словам Андрея Черняева, тренировка направлена на подготовку к предстоящему Чемпионату России по кикбоксингу, который состоится с 17 по 23 мая в Дагестане, а целью тренерского состава является оценка уровня подготовленности своих подопечных к участию в главном соревновании страны.

Стоит подчеркнуть, что в тренировке участвовали не только члены сборной Московской области, но и другие спортсмены. Это стало большим преимуществом совместной подготовки.

«Новые спарринг-партнеры полезны как с физической, так и с психологической точки зрения, дают возможность набраться нового опыта», - подчеркнул Андрей Черняев.

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