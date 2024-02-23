23 февраля 2024, 15:47

Тренировку по вольной борьбе в честь 23 Февраля провели для юных жителей Химок

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В преддверии празднования Дня защитника Отечества, школа № 31 городского округа Химки стала местом проведения открытой тренировки по вольной борьбе. Мероприятие было организовано для детей из многодетных и малообеспеченных семей и прошло под руководством известного мастера спорта международного класса Альберта Хачатаряна.

Инициативу реализовали при поддержке партии «Единая Россия» в рамках социального проекта «Старший брат».

«В нашей стране - это уже традиция проводить спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Они позволяют воспитывать у подрастающего поколения смелость, решительность, чувство товарищества, уверенность в своих силах и настойчивость в преодолении препятствий», - отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Проект «Старший брат», запущенный в Московской области в 2016 году, направлен на социализацию подростков из неблагополучных семей. Он предлагает разнообразные мероприятия для досуга и занятий спортом, а также приобщает ребят к здоровому образу жизни.

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Химках запланированы различные мероприятия: от праздничных концертов до образовательных лекций об истории России. Кроме того, волонтеры посетят ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников специальной военной операции, чтобы лично поздравить их с праздником.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал телемост с бойцами полка Московской области. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества.

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Спортсмены Дети Химки 23 февраля
23 февраля 2024, 15:54
Подмосковная делегация возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
Пресс-служба Мособлдумы
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Делегация Московской области во главе с председателем Мособлдумы Игорем Брынцаловым в День защитника Отечества возложила цветы к Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. В мероприятии приняли участие бойцы СВО, воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Покрышкина, молодогвардейцы и юнармейцы.

По словам Игоря Брынцалова, этот праздник имеет огромное значение именно сейчас, когда наша страна проходит серьезные испытания.

«Мы как никогда осознаем огромную роль тех мужественных людей, которые охраняют нашу мирную жизнь, самоотверженно сражаясь с неонацизмом в зоне специальной военной операции», - заявил председатель Брынцалов.

Он отметил, что сейчас военные в зоне СВО продолжают дело своих дедов и прадедов.

«Мы восхищаемся боевой мощью современной армии России. Несокрушимой силой наших воинов», - добавил Брынцалов.

Возложив венки к мемориалу, участники делегации почтили память павших воинов минутой молчания.

Ранее в Telegram-канале Андрей Воробьев отметил, что День защитника Отечества приобрел для всех новые смыслы - в последние два года стало ясно, «как много настоящих героев вокруг».

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Праздники 23 февраля
23 февраля 2024, 15:38
Подвиги российских солдат вспомнили в Химках стихами и песнями на патриотическом концерте
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В микрорайоне Фирсановка городского округа Химки, прошел патриотический концерт на базе местного «Дома культуры». Мероприятие собрало воспитанников учреждения, которые с энтузиазмом исполнили военные песни и стихи, посвященные героям России.

Депутат городского округа Химки Алексей Федоров приветствовал участников и гостей концерта, выразив особую благодарность ветеранам и военнослужащим. В своем обращении он подчеркнул значимость памяти о военной истории страны и выразил поддержку химчанам, выполняющим боевые задачи в зоне специальной военной операции.

Особое внимание уделили недавно открытому на базе «Дома культуры» центру патриотического воспитания. Алексей Федоров отметил активную роль общественников, депутатов и жителей города в развитии этого направления.

Владислав Мирзонов, муниципальный депутат, в свою очередь подчеркнул значимость патриотического воспитания молодежи и рассказал о различных формах работы с подрастающим поколением в Химках. Благодаря экскурсиям, концертам, встречам с ветеранами и участниками спецоперации, дети получают возможность узнать больше о своей Родине и ее героях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пообщался с семьями участников спецоперации. Близкие бойцов поблагодарили главу Подмосковья за поддержку.

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Химки Ветераны Военные Концерты
23 февраля 2024, 15:32
Новая автобусная остановка появилась в селе Раменье под Шаховской
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Новую автобусную остановку установили в селе Раменье под Шаховской. Стены конструкции прозрачные, благодаря чему видно подъезжающий транспорт, а крыша надежно защитит от дождя и ветра ожидающих автобуса пассажиров.

По словам местной жительницы Надежды Голиковой, люди очень ждали новую остановку.

«Я пока нигде больше таких не видела. Она просто замечательная. Во-первых, стеклянная, все видно, отличный обзор. Во-вторых, от ветра и снега хорошо тут скрываться и очень удобная лавочка», - рассказала Голикова.

Также специалисты ГБУ МО «Мосавтодор» в селе Раменье установили павильон «Межгородской стандарт» на остановке «Школа». Конструкция оснащена ударопрочными стеклами, металлическим каркасом, а внутри поставили удобную скамейку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион привлечет серьезные инвестиции для обновления ЖКХ за три года.

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Шаховская Ремонтные работы
23 февраля 2024, 15:29
Соревнования по плаванию ко Дню защитника Отечества прошли в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В спортивном комплексе «Родина», расположенном в городском округе Химки, состоялись соревнования по плаванию, приуроченные ко Дню защитника Отечества. Организатором мероприятия выступила местная спортивная школа «Химки», собравшая на стартовые позиции своих талантливых воспитанников.

Соревнования прошли на дистанции 800 метров, где юные спортсмены демонстрировали не только свою скорость и выносливость, но и стремление к победе. В конце мероприятия всех победителей и призеров торжественно наградили медалями и грамотами за их достижения.

«Большое количество ребят стали участниками этих соревнований. Все очень достойно показали себя. Желаю юным химчанам дальнейших успехов и достижения новых спортивных высот!» - отметил депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Спортивный комплекс «Родина» недавно прошел масштабную реконструкцию, которая значительно улучшила его инфраструктуру. Здания расширили, добавили хореографический зал и увеличили количество дорожек в бассейне. Особое внимание при реконструкции уделили созданию комфортных условий для маломобильных групп населения.

Химки были признаны одним из лучших муниципальных образований России в области физической культуры и массового спорта по результатам Всероссийского конкурса, в котором приняли участие более 200 муниципалитетов со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о возведении новых спортивных объектов на территории области.

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Спортсмены Химки

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