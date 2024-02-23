Тренировку по вольной борьбе в честь 23 Февраля провели для юных жителей Химок

Инициативу реализовали при поддержке партии «Единая Россия» в рамках социального проекта «Старший брат».

«В нашей стране - это уже традиция проводить спортивные мероприятия ко Дню защитника Отечества. Они позволяют воспитывать у подрастающего поколения смелость, решительность, чувство товарищества, уверенность в своих силах и настойчивость в преодолении препятствий», - отметил муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Проект «Старший брат», запущенный в Московской области в 2016 году, направлен на социализацию подростков из неблагополучных семей. Он предлагает разнообразные мероприятия для досуга и занятий спортом, а также приобщает ребят к здоровому образу жизни.

В рамках празднования Дня защитника Отечества в Химках запланированы различные мероприятия: от праздничных концертов до образовательных лекций об истории России. Кроме того, волонтеры посетят ветеранов Великой Отечественной войны и семьи участников специальной военной операции, чтобы лично поздравить их с праздником.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев организовал телемост с бойцами полка Московской области. Глава региона поздравил бойцов с Днем защитника Отечества.

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