Тренировку по эвакуации провели в Центре культуры в Электроуглях

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Представители кадрового центра Московской области организовали 300 бесплатных онлайн-семинаров в 2024 году. Мероприятия от коучей посетили свыше 15 тысяч человек. Об этом сообщили в Минсоцразвития региона.

Всего представили более 30 направлений для личностного и профессионального развития. Так, самыми популярными стали семинары по развитию «мягких навыков».

«Это набор способностей, которые упрощают взаимодействие с другими людьми: эмоциональный интеллект, умение работать в команде, мотивировать людей и гасить конфликты, критическое мышление, способность находить нестандартные решения, быстро адаптироваться к изменениям», - пояснила директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

Жителям Московской области доступны как онлайн-тренинги, так и семинары в оффлайн формате. В течение года личные встречи проводили более чем в 30 округах Подмосковья.

В ведомстве уточнили, что особенно популярен проект «Школа профориентации для родителей». В совместных тренингах родители учатся быть наставниками для своих детей, изучая интересы, стремления, навыки своего ребенка.

Напомним, чтобы принять участие в тренинге, необходимо подать заявку по ссылке.