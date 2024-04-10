Тренировки по спасению человека на воде прошли на Иваньковском водохранилище в Дубне

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Тренировки прошли в гидрокостюмах. Спасатели по очереди имитировали человека, оказавшегося в воде, пока другой специалист отрабатывал необходимые навыки.

«В ходе занятия спасатели отточили свои навыки и получили определенный практический опыт, который они смогут применить в своей дальнейшей профессиональной деятельности», - прокомментировал заместитель начальника ПСЧ № 215 Александр Проценко.

Он напомнил, что пренебрегать мерами безопасности на воде нельзя. Работники «Мособлпожспаса» будут делать все возможное, чтобы оказать оперативную помощь, а жителям рекомендуется соблюдать бдительность.

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