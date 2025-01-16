Тренировки по фитнесу пройдут в усадьбе Кривякино в Воскресенске 18 января

Для посетителей организуют фотовыставку «На пьедестале», где каждый сможет почувствовать себя чемпионом. Гости также увидят выставку «Звездные фигуристы» и познакомятся с ледяными скульптурами. На мастер-классе «Фигурные коньки» опытные тренеры научат всех желающих кататься.

Помимо этого, пройдет игровая программа «Ледяной драйв» с конкурсами. Зарядку проведет инструктор спортивного комплекса «Химик» Светлана Кошелева.

Посетители создадут ледяной домик на мастер-классе и примут участие в викторине к 190-летию романа И. И. Лажечникова «Ледяной дом».