Тренировки клуба по карате прошли в школе № 8 в Раменском

Сборы включали соревнования в семи возрастных категориях, что позволило юным спортсменам продемонстрировать свои навыки и результаты тренировок. По итогам мероприятий тренеры и родители оценили сильные и слабые стороны каждого участника, помогая юным каратистам настроиться на дальнейшее совершенствование. Также прошел отбор перспективных ребят для участия в будущих крупных турнирах.

Для мотивации участников организаторы подготовили памятные дизайнерские медали, что добавило ярких эмоций и помогло ребятам настроиться на успех. Директор школы Андрей Илюхин поблагодарил руководство клуба «ИППОН» за поддержку и сотрудничество, выразив надежду на дальнейшее развитие карате и популяризацию здорового образа жизни среди молодежи.

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