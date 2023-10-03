Тренировка по тактической медицине состоялась в подмосковном управлении Росгвардии
На полигоне в Московской области прошла тренировка по тактической медицине. В ней поучаствовали сотрудники спецподразделений ГУ Росгвардии по региону. Они отточили навыки по эвакуации раненого и оказанию первой помощи.
Также сотрудники СОБР «Булат» и ОМОН «Русич» поучаствовали в тактико-специальной тренировке.
«Для успешного выполнения служебно-боевых задач с личным составом постоянно проводятся тренировки по тактико-специальной, огневой, физической и медицинской подготовке. Также росгвардейцы отработали гранатометание и действие личного состава в составе штурмовых групп», - заявил командир СОБР «Булат» полковник полиции Александр Бардин.
Занятия прошли успешно.
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