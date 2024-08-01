Тренировка по летнему биатлону прошла в спортшколе в Химках

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Юные спортсмены под руководством тренера сделали разминку, а после выполнили основные упражнения для улучшения навыков.

«Биатлон - технически сложный вид спорта. Не у каждого получается совместить сразу лыжи и стрельбу. Как правило, результат проделанной работы у начинающих спортсменов проявляется года через четыре», - поделился Аверьянов.

Отметим, что взрослые биатлонисты тренируются пять раз в неделю, юниоры - три. При этом в период сборов спортсмены уделяют практически все время физической подготовке и совершенствуют стрельбу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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