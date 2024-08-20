20 августа 2024, 22:45

Тренировка по интерактивному ориентированию пройдет в Химках 25 августа

Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники спортивной школы имени Горелова проведут открытую тренировку по интерактивному ориентированию в Химках. Принять участие сможет любой желающий.

Мероприятие пройдет 25 августа в парке «Экоберег» на стационарной трассе. Тренировка рассчитана на людей любого возраста и уровня подготовки. Жителям предстоит пройти трассу, используя смартфон.

Участники на интерактивной карте будут видеть дистанцию и расположение контрольных пунктов, на каждом из которых будет отображен QR-код. Его нужно считать, наведя камеру телефона.

К концу тренировки программа покажет время прохождения дистанции каждого ориентировщика.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Химки
20 августа 2024, 22:46
Патриотические мероприятия ко Дню фронтовой собаки провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жителям Химок рассказали о подвигах служебных собак во время Великой Отечественной войны. Мероприятия, приуроченные к профессиональном празднику четвероногих, состоялись в «Тридцать первой школе», детском саду «Дюймовочка» и доме культуры «Контакт».

Патриотические лекции провели в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Гости «Тридцать первой школы» поиграли в историческую викторину, где особо отличившиеся участники получили памятные призы.

Похожая встреча состоялась и в детском саду «Дюймовочка». Сюда пригласили кинологов с собакой. Специалисты рассказали жителям о тонкостях профессии, а четвероногий помощник продемонстрировал свои умения.

Жители Химок также собрались в доме культуры «Контакт». Все присутствующие погрузили в историю и узнали о подвигах служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

«Около 70 тысяч собак несли службу в годы Великой Отечественной войны. Они наравне с людьми проявляли смелость и отвагу. Животные выполняли функции саперов, сторожей, санитаров и даже связистов», - подчеркнул лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов.

Напомнил, что в Химках особое внимание уделяют памяти о героях Великой Отечественной войны. Так, был создан уникальный виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

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Химки Собаки Великая Отечественная война
20 августа 2024, 22:45
Круглый стол с представителями «Мособлгаза» пройдет в Химках 21 августа
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Предприниматели Химок примут участие в круглом столе со специалистами Мособлгаза. Встреча пройдет 28 августа в формате онлайн-конференции.

Участники круглого стола обсудят вопросы технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения. Чтобы попасть на встречу, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте «Мособлгаза» до 21 августа.

«Такие встречи - хорошая возможность для химчан получить ответы на интересующие их вопросы напрямую от представителей профильных ведомств. Особенно важно, что участие в них может принять каждый», - сказал муниципальный депутат городского округа Химки Владимир Суслов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки
20 августа 2024, 22:45
Биатлонисты из Химок стали призерами международных соревнований
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Воспитанники школы по зимним видам спорта из Химок выступили от округа на Первенстве Витебской области по лыжероллерам и кроссу в Белоруссии. Состязания принесли им золотую, серебряную и бронзовую медали.

Биатлонисты показали себя в нескольких возрастных категориях. Первое место заслужила Варя Крылова, второе - Лука Пикулев, а третье - Влад Коротков. Ребята соревновались с участниками из девяти городов Белоруссии.

«Химкинские спортсмены демонстрируют впечатляющие результаты. От всей души поздравляю ребят и желаю им всегда проявлять себя так же уверенно и достойно», - поделился лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Напомним, что ранее спортсмены из Химок заняли призовые места на Первенстве Подмосковья по летнему биатлону. Они заслужили золотые, серебряные и бронзовые медали.

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Спортсмены Химки Золото
20 августа 2024, 22:45
Акция «Родительская приемка» прошла в гимназии № 4 в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Жители Химок совместно с депутатами городского округа приняли участие в ежегодной акции «Родительская приемка». На готовность к новому учебному году проверили гимназию № 4, которая входит в состав образовательного комплекса школы «Триумф».

«Родительская приемка» - это общественная инициатива, которая направлена на обеспечение комфорта и безопасности детей во время образовательного процесса. Участники комиссии осмотрели классы, спортивный зал, столовую, а также проверили обеспечение школы системой пожарной безопасности и санитарно-гигиенические условия.

«Приемка в гимназии № 4 подтвердила готовность заведения к новому учебному году к приему учеников. Я считаю, мы должны создавать все условия для полноценного развития детей. Депутаты являются связующим звеном между жителями и органами власти, представляя интересы своих избирателей и активно участвуя в решении вопросов, касающихся образования и благополучия детей», - подчеркнул муниципальный депутат городского округа Химки Валентин Герасимов.

Школа «Триумф» - одним из лидеров образования в Химках. В прошлом году из ее стен выпустились 42 медалиста.

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Школы Химки

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