27 января 2025, 12:58

Тренировка по хоккею для пенсионеров прошла в Воскресенске

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Воскресенские пенсионеры продолжают заниматься хоккеем. Сторонники «Единой России» еженедельно организуют тренировки в рамках местного партийного проекта «Хоккейное долголетие».

Воскресенск считается хоккейной столицей Подмосковья. В этом городе выросла целая плеяда успешных спортсменов с мировым именем.

Участники клуба «Активное долголетие» периодически проводят матчи с возрастными игроками из соседних муниципалитетов. На данный момент в команде насчитывается более 30 человек.

«В рамках партийного проекта „Хоккейное долголетие“ посещать занятия могут люди разной физической подготовкой. Спортивные тренеры выбирают программу с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья игроков, а также применяют индивидуальный подход к каждому участнику», - рассказал руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.

Матчи в рамках «Хоккейного долголетия» продолжатся и дальше.

Хоккей Воскресенск
27 января 2025, 13:39
Воробьев: Подмосковье применит новые подходы для поддержания чистоты во дворах
Пресс-служба губернатора Московской области
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Новые алгоритмы и подходы для поддержания чистоты во дворах начнут применять в Подмосковье в 2025 году. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что эта тема чувствительна для жителей, а потому ей нужно уделить особое внимание.

«Чистый двор - тема, которую нам жители постоянно ставят в число ведущих задач», - отметил губернатор.

За 2024 год от жителей поступило почти 12 тысяч жалоб на навалы строительных материалов, старой мебели и другого крупного хлама во дворах. Бывает, что такие отходы сваливают прямо у подъездов.

Андрей Воробьев подчеркнул, что нужно не только контролировать быстрое устранение таких навалов, но и донести до жителей, что есть правила обращения с крупногабаритным мусором. Для этого в городах работают специальные площадки, предоставляются услуги вывоза. Информация об этом, с адресами и телефонами, должна быть у всех перед глазами, в каждом подъезде.

Для того, чтобы привлекать нарушителей к ответственности, в Подмосковье есть все возможности - об этом тоже будут рассказывать жителям. Сигналы поступают с камер «Безопасного региона», а также с портала «Добродел». Воробьев призвал команду МВД оказать содействие в этой работе и совместно выезжать по проблемным адресам, помогать устанавливать виновных.

Расходы, которые понесла управляющая компания для вывоза крупных навалов, могут включить в счет нарушителя. Губернатор отметил, что такая практика уже есть, и ее нужно масштабировать.

ЖКХ Андрей Воробьев Правила Мусор
27 января 2025, 12:59
Репетиция выпускного вальса прошла в ДК «Химик» в Воскресенске
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Для школьников Воскресенска прошел танцевальный мастер-класс. Ребят учили танцевать вальс в рамках подготовки к выпускному балу.

Скоро прозвенят последние звонки, поэтому для выпускников регулярно проводят танцевальный мастер-класс во Дворце культуры «Химик». В рамках проекта «Пушкинская карта» ребята приняли участие в мероприятии «Постановка выпускного вальса».

Выпускной вальс - неотъемлемый атрибут выпускного вечера. Ребята постарались запомнить азы танца, следуя рекомендациям хореографа Александры Курченковой.

«Пушкинская карта» - масштабная программа, благодаря которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут посещать культурные мероприятия за счет государства.

Школьники Воскресенск
27 января 2025, 12:58
Квиз ко Дню студента прошел во Дворце культуры «Цементник» в Воскресенске
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В воскресенском Дворце культуры «Цементник» отметили День российского студенчества. Для учащихся колледжа провели квиз «Счастливый билет».

Организаторы подготовили разнообразные вопросы, чтобы каждый участник смог проявить себя.

«Борьба за победу оказалась очень напряженной, но, как всегда, главным итогом стала дружба», - рассказала председатель воскресенского отделения «Движение первых» Анна Богданова.

Отметим, с 1 января студенты вузов и колледжей могут обращаться в центры занятости за помощью в поиске стажировки и трудоустройства.

Депутат Государственной Думы Никита Чаплин напомнил, что рабочая неделя для студентов может быть сокращена. Для тех, кто оплачивает обучение самостоятельно, предусмотрен налоговый вычет - 13% от стоимости, но не более 19500 рублей в год при полной стоимости одного года обучения до 150 тысяч рублей.

Воскресенск
27 января 2025, 12:48
Занятия скандинавской ходьбой пройдут во Фрязинском лесопарке 28 января
Медиасток.рф
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Жителей городского округа приглашают провести время во Фрязинском лесопарке. На этой неделе там состоятся разнообразные спортивные и развлекательные мероприятия.

В 11:00 во вторник, 28 января, пройдет лекция «В здоровом теле!». В это же время начнутся занятия скандинавской ходьбой и женской гимнастикой для участников проекта «Активное долголетие». Это отличная возможность укрепить здоровье и познакомиться с единомышленниками.

Женскую гимнастику для членов клуба «Активное долголетие» также проведут 29 января в 11:00. Участников ждет активно-энергетическая сессия, которая поможет расслабиться и восстановить силы.

В пятницу, 31 января, в 13:00 в лесопарке пройдет «Библиотечный калейдоскоп». Все желающие смогут присоединиться к интересным беседам и открыть новые литературные горизонты.

В субботу, 1 февраля, в 13:00 состоится занятие под названием «Давайте рисовать». Посетители лесопарка займутся творчеством в компании талантливых участников.

В воскресенье, 2 февраля, в 16:00 в лесопарке пройдет развлекательная программа «Занимательные книги». Участники смогут погрузиться в мир увлекательных историй и занимательных фактов.

Фрязино Парки

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