Тренировка по хоккею для пенсионеров прошла в Воскресенске
Воскресенские пенсионеры продолжают заниматься хоккеем. Сторонники «Единой России» еженедельно организуют тренировки в рамках местного партийного проекта «Хоккейное долголетие».
Воскресенск считается хоккейной столицей Подмосковья. В этом городе выросла целая плеяда успешных спортсменов с мировым именем.
Участники клуба «Активное долголетие» периодически проводят матчи с возрастными игроками из соседних муниципалитетов. На данный момент в команде насчитывается более 30 человек.
«В рамках партийного проекта „Хоккейное долголетие“ посещать занятия могут люди разной физической подготовкой. Спортивные тренеры выбирают программу с учетом возрастных особенностей и состояния здоровья игроков, а также применяют индивидуальный подход к каждому участнику», - рассказал руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Воскресенск Сергей Слепов.
Матчи в рамках «Хоккейного долголетия» продолжатся и дальше.