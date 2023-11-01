Тренинг по управлению социальными проектами пройдет для предпринимателей Подмосковья 7 ноября

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Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, с докладами выступят бизнес-тренеры Александр Беляев и Денис Матис. Они расскажут о том, как получить новых партнеров и клиентом с помощью нацпроектов, оценить риски и улучшить результаты проектов.

Зарегистрироваться на тренинг можно по ссылке. Участие бесплатное.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».