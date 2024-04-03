03 апреля 2024, 11:32

Тренинг по профилактике выгорания на работе провели для 2 тысяч педиатров Подмосковья за год

Пресс-служба Минздрава МО
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Свыше 2,5 тысячи педиатров прошли тренинги по профилактике профессионального выгорания в Подмосковье за год. Их провели в рамках проекта «Наш участковый врач».

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, проект направлен на обучение и поддержку педиатров. Специалисты могут проходить тренинги для проифлактики профессионального и эмоциаонального выгорания. Такие заняти психологи НИКИ детства начали проводить еще в 2022 году.

«Проведение таких тренингов позволило снизить уровень психологического выгорания врачей на 18%. Всего в прошлом году наши специалисты провели 272 таких тренинга, участие в них приняли более 2,5 тысячи человек», - сказала директор НИКИ Нисо Одинаева.

Участников занятий учат развивать эмоциональный интеллект, общаться с пациентами, избегать конфликты и управлять стрессом. Тренинги проходят в 63 городах области. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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Врачи
03 апреля 2024, 11:32
Тамерлан Алборов из Подмосковья получил звание заслуженного строителя России
Главгосстройнадзор МО
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Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении высшей отраслевой государственной награды — почетного звания «Заслуженный строитель России» — Тамерлану Алборову. Это первый заместитель руководителя Главгосстройнадзора Московской области.

Награду Алборову вручили за заслуги в области строительства и многолетнюю добросовестную работу.

Более 20 лет путь Тамерлана Михайловича связан со строительной отраслью, из них 11 лет - в команде Главного управления по строительному надзору Московской области. При его непосредственном участии в регионе ввели в эксплуатацию важные социальные и промышленные объекты, в том числе флагманские поликлиники и детские сады, тренировочные площадки, входящие в инфраструктуру ЧМ по футболу 2018 года.

В подчинении Тамерлана Алборова находится также «Мособлстройцнил». Строительная лаборатория провела исследования качества материалов и возводимых конструкций более чем на пяти тысячах объектах в Московской области.

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Награды Строительство
03 апреля 2024, 11:29
Сезон грибов начался в лесах Подмосковья
Фото: Мосин В.В.
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Грибной сезон начался в лесах Подмосковья. Уже выросли первые строчки, сморчки и саркосцифы. В Минэкологии Московской области напомнили, что главное — не спутать съедобный гриб с несъедобным.

«Главное различие между двумя похожими грибами - их форма. Строчок приземистый и коренастый гриб, у него большая раскидистая шляпка, лежащая на почве, за которой практически не видно маленькой кривой ножки, у сморчка же наоборот, шляпка маленькая, в основном треугольной формы, ножка прямая и заметная, тянущаяся вверх», - прокомментировал министр экологии Тихон Фирсов.

Перед приготовлением грибов их следует обработать в кипятке с раствором пищевой соды. Это позволит вывести опасный токсин. Нельзя забывать о том, что такие действия - лишь подготовка грибов к дальнейшей термической обработке, после которой их можно будет употребить в пищу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экология Грибы
03 апреля 2024, 11:12
Подмосковная Система-112 обработала около 2 тысяч СМС с начала года
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Система-112 заработала в Подмосковье в 2015 году. За это время служба получила около 600 тысяч вызовов при помощи СМС, из которых около двух тысяч — с начала этого года.

Как рассказали в ведомсьве, обратиться в службу можно на номер 112 с помощью звонка, а также через СМС, мобильное приложение, Telegram-бот и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Первым по популярности способом связи остается звонок, на втором месте у жителей - СМС.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
03 апреля 2024, 10:51
Подмосковная Система-112 приняла 3 миллиона вызовов с начала года
Пресс-служба Системы-112 Московской области
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Операторы Системы-112 Московской области приняли свыше трех миллионов вызовов с начала года. Около половины всех обращений касались реагирования экстренных служб, остальные носили консультационный характер.

Система-112 - это основной канал вызова оперативных служб. Операторы круглосуточно принимают экстренные сообщения об угрозах жизни, здоровью, имуществу граждан и других ЧС.

Служба спасения работает по принципу «одного окна». Так, обращение принимает оператор, способный с помощью специального программного обеспечения отправить на место вызова любую помощь - пожарных, медиков или сотрудников полиции.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Полиция

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