Тренинг по повышению квалификации педагогов прошел в Лобне

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Стратегическая сессия прошла под названием «Организация инновационной деятельности педагогов. РИП. Разработка, апробация и использование инновационных технологий на основе искусственного интеллекта». Организацией мероприятия занималось управление образования города под руководством Ирины Салыгиной.

Во время тренинга аудитория активно задавала вопросы сотрудникам управления образования и включалась в обсуждение предложенных материалов. Так, проведение данных мероприятий способствуют повышению качества образования и развитию профессиональных навыков педагогов.

В городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию сферы образования. В прошлом году ряды лобненских педагогов пополнились на 18 молодых учителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой программе поддержки учителей и преподавателей в Подмосковье.

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