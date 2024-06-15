Тренинг по корпоративной культуре провели в Люберецком родильном доме МОЦОМД

По ее словам, корпоративная культура и грамотно выстроенные отношения с пациентами тесно взаимосвязаны.

«Если сотрудник чувствует себя на работе комфортно и уверено, у него есть стимул и возможности для развития, соответственно, будет и желание улучшить качество работы во благо пациентов. Только разговаривая и проговаривая все вопросы, можно достичь поставленной цели в работе», - пояснила Касимова.

Также на тренинге участники разобрали, как разрешать конфликтные ситуации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения.

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