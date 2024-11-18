18 ноября 2024, 14:16

Тренинг на сплочение провели для лицеистов в Лобне

Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Лицее городского округа Лобня в рамках недели психологии прошли тренинговые занятия. Учащиеся поделились впечатлениями об учебном заведении и обсудили свои планы на будущее.

Тренинг «Я - ты действуем вместе» собрал лицеистов для обмена мыслями и личными переживаниями. Ребята не только нашли много общего друг с другом, но и научились строить более открытые и доверительные отношения с одноклассниками.

Организаторы тренинга подчеркнули, что занятия с элементами практических упражнений всегда вызывают большой интерес у школьников. Эти занятия отличаются от стандартных лекций тем, что позволяют глубже понять себя и других, а также дают возможность развить навыки взаимодействия.

Психологическая поддержка - важная часть образовательного процесса в Лобне. В городе регулярно проводятся занятия, которые помогают учащимся поддерживать эмоциональное здоровье и наладить межличностные связи.

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Лобня Школьники
18 ноября 2024, 14:32
Концерт балетной студии «Фуэте» пройдет в Котельниках 23 ноября
Медиасток.рф
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Жители и гости Котельников смогут насладиться волшебством балета на большом концерте образцового коллектива «Балетная студия „Фуэте“». Мероприятие обещает стать ярким событием в культурной жизни города, предлагая зрителям уникальную возможность увидеть выступления артистов Московского государственного академического театра «Русский балет».

Концертная программа будет разделена на два отделения, каждое из которых подарит зрителям незабываемые впечатления. Московский государственный академический театр «Русский балет» - это коллектив с богатой историей и признанным мастерством, который с начала XX века радует публику своими изысканными постановками и высоким уровнем исполнения. Театр активно участвует в культурной жизни России и завоевывает престижные награды на международных конкурсах.

Балетная студия «Фуэте», основанная в 2012 году под руководством талантливого балетмейстера Элины Никифоровой, уже успела завоевать признание и уважение в Котельниках. В 2016 году студии было присвоено звание «Образцовый коллектив», что подтверждает высокий уровень ее участников и качество постановок.

Концерт состоится 23 ноября в 17:00 в ДК «Белая Дача». Вход на мероприятие свободный, что делает его доступным для всех желающих приобщиться к прекрасному миру балета.

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Концерты Котельники
18 ноября 2024, 14:27
ЦППК наладила сотрудничество с «ЛизаАлерт» для поиска потерявшихся людей
Медиасток.рф
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Центральная пригородная пассажирская компания заключила соглашение о сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». ЦППК будет оказывать организации помощь в спасении потерявшихся людей.

Первый замглавы ЦППК Владимир Булак отметил, что каждый день компания перевозит около двух миллионов пассажиров, среди которых могут быть те, кто оказался в сложной ситуации. Сотрудники и ранее помогали таким жителям, взаимодействуя с поисковым отрядом по своей инициативе. Теперь организации будут сотрудничать официально.

«Мы являемся социально ответственной компанией и регулярно рассказываем в различной форме о правилах нахождения на инфраструктуре, проводим тематические уроки в детских садах и школах - готовим подрастающее поколение, осуществляем совместные рейды безопасности с полицией на станциях», - отметил Булак.

Всего в ЦППК работает свыше 10 тысяч человек, большинство из которых ежедневно взаимодействуют с пассажирами и друг с другом. Это позволяет быстро собирать и передавать необходимую информацию. Это поможет сократить время поиска людей, которые потерялись или оказались дезориентированы.

Как рассказал председатель «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев, сотрудничество включит в себя разработку профилактики, реагирования и взаимного информирования.

«Для нас это огромный шаг вперед, ведь пригородными поездами пользуются миллионы человек, и среди них могут быть люди, которых прямо сейчас ищут и ждут дома их родные и близкие», - подчеркнул он.

Добровольцы отряда также научат сотрудников ЦППК быстро определять, кто из пассажиров нуждается в помощи.

Поезда
18 ноября 2024, 14:24
Минсоцразвития Подмосковья рассказало о центре помощи инвалидам в Балашихе
ГБУ МО "Центр инноваций социальной сферы"
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НКО «Мир для всех» с 2006 года работает в Балашихе с семьями, где воспитывают детей-инвалидов. О деятельности организации рассказали в Министерстве социального развития Подмосковья.

Некоммерческая организация объединяет семьи, воспитывающие особенных детей. Сейчас это свыше 600 подопечных.

По вторникам и четвергам собственный автобус привозит жителей на бесплатные занятия в центр. Здесь работают мастерские по кулинарии, швейному делу, валянию из шерсти, керамике и другим направлениям. Есть развивающие занятия: музыка, фольклор, театральная студия, разговоры с психологом, рисование, арт-терапия, спорт. Помимо этого ребята много путешествуют по российским городам, посещают музеи и театры, концерты и кино.

НКО «Мир для всех» появилось в 2006 году и тогда объединяла лишь несколько семей. В 2008-м открылось детское отделение для ребят с ОВЗ, а в 2012-м году начало работать и взрослое отделение, куда участники переходят после 18 лет.

«Скоро нашей особенной дочери Саше исполнится 27 лет. Когда мы с мужем создавали центр „Мир для всех“, нами двигало простое желание сделать нашего ребенка счастливым. Мы понимали, что для этого необходимо создать особую среду. Сегодня я спокойна за свою дочь, потому что вижу, что у нее есть все необходимое для полноценной жизни», - говорит руководитель общественной организации «Мир для всех» Татьяна Маланина.

Узнать больше о центре можно на официальном сайте «Мир для всех».

Семья Инвалиды Балашиха
18 ноября 2024, 14:23
Танцевальный марафон ко Дню матери прошел в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Доме культуры «Луговая» в Лобне состоялся творческий хореографический марафон в честь Дня матери. Марафон собрал более 200 участников и 400 зрителей.

На фестивале современного танца «Dance Party» зрители увидели яркие и креативные выступления от танцевальных коллективов и студий города. Каждый номер отличался уникальными сюжетами и стилями исполнения.

В марафоне приняли участие такие коллективы, как студия современного танца «Юла» под руководством Екатерины и Михаила Смарагдовых, танцевальный коллектив «Drive Dance» с Дарьей Дудашвили, а также танцевальная студия «Free Dance» под руководством Леонида Панова. Также свои таланты продемонстрировали «Овация», «Серпантин» и «Изумруд», руководители которых - Инга Стрелкова и Елена Кодина.

Помимо профессиональных коллективов, в марафоне выступили и юные танцоры: Евстегнеева Василиса и Лопасова Виринея. Все участники были награждены дипломами за выступления.

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Лобня Концерты

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