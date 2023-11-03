Тренинг для получателей грантов среди социальных предпринимателей пройдет в Подмосковье
Тренинг для социальным предпринимателей на тему использования грантов пройдет в Подмосковье 8 ноября. На нем обсудят то, как получить максимум пользы от полученной поддержки и сдать отчет с первого раза.
Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, тренинг проведет центр «Мой бизнес». Главным спикером станет бизнес-тренер Денис Матис. Он расскажет о том, как планировать задачи по реализации гранта, как оформить платежные документы и избежать возможных ошибок.
Участие в тренинге бесплатное, регистрация доступна по ссылке.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.
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