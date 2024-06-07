Тренерский штаб БК «Химки» сохранится в новом сезоне

Для Мальцева это будет уже пятый год во главе подмосковной команды. Останется и весь тренерский штаб: Виктор Бережной, Сергей Сорокин и тренер по физической подготовке Георгий Горохов.

В этом году химчане завоевали серебряные медали чемпионата Суперлиги и стали победителями регулярного сезона. Годом ранее команда выиграла бронзовые награды и прошла в «Финал четырех» Кубка России. Игроки Илья Карпенков и Федор Ключников вошли в символическую сборную Суперлиги-2024.

Тренер Андрей Мальцев родился 7 февраля 1966 года в Ленинграде. Выступал за местный «Спартак», а в сезоне 2004/2005 был главным тренером этой команды. Затем перебрался в столичный ЦСКА, где на протяжении 15 сезонов работал с молодежными проектами клуба, став шестикратным чемпионом России. С 2021 года работает главным тренером БК «Химки».

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