30 октября 2024, 14:57

Тренеров Воскресенска поздравили с профессиональным праздником

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Муниципальный депутат городского округа Воскресенск, член партии «Единая Россия» Олег Сухарь поздравил заслуженного тренера России, тренера МБУ «СШ „Химик“ Александра Ерохова с профессиональным праздником. Александр Ерохов является одним из наставников, посвятивших свою жизнь воспитанию будущих чемпионов.

Воскресенск гордится своими спортивными достижениями, которые во многом стали возможны благодаря усилиям талантливых и преданных своему делу тренеров. Его вклад в развитие хоккея трудно переоценить - среди его воспитанников значатся такие выдающиеся спортсмены, как чемпион мира 2014 года и обладатель Кубка Стэнли 2012 года Андрей Локтионов.

Олег Сухарь выразил глубокую благодарность Александру Ерохову за его неоценимый вклад в развитие отечественного хоккея и пожелал ему крепкого здоровья, бодрости духа, счастья и благополучия. Тренерская работа требует не только профессионализма, но и огромной преданности делу, и Александр Ерохов является ярким примером такого подхода.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
30 октября 2024, 16:15
Прием заявок на участие в архитектурном конкурсе стартовал в Подмосковье
Мособлархитектура
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Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший проект Подмосковья» стартовал в регионе. Главная цель творческих соревнований — популяризация лучших практик в области архитектуры и градостроительства, а также повышение качества проектирования для создания современного облика городов.

Конкурс организовал комитет по архитектуре и градостроительства Московской области при поддержке Ассоциации проектировщиков региона.

По словам главного архитектора Подмосковья Александры Кузьминой, архитектурный конкурс - это отличная возможность рассказать о знаковых проектах, а авторам заявить о себе.

«Заявки на конкурс „Лучший проект Подмосковья“ принимаются до 30 ноября, подведение итогов конкурса и церемония награждения победителей состоится 13 декабря 2024 года в рамках одноименного архитектурного фестиваля», - рассказала Кузьмина.

В этом году участники могут представить свой «Лучший проект Подмосковья» в нескольких номинациях: объекты социальной инфраструктуры - школы, больницы, дворцы спорта, общественные здания и торговые комплексы, промышленные здания, жилые дома малой и средней этажности, а также проекты многоэтажек.

Оценивать работы будут ведущие архитекторы и специалисты в области градостроительства региона.

Подать заявку на участие в конкурсе можно с 30 октября до 30 ноября на сайте www.arhmo.ru.

конкурсы Архитектура
30 октября 2024, 15:37
Количество жалоб по вопросам ЖКХ снизилось на 11% за неделю в Подмосковье
Министерство ЖКХ Московской области
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Еще 380 обращений от жителей приняли за семь дней на предприятии «Коммунальные системы Московской области». Это на 11% меньше, чем неделей ранее.

Почти 180 обращений поступило онлайн. Большая часть из них касалась холодного водоснабжения.

Отработали также более 200 прямых обращений от жителей и управляющих компаний. Свыше 70% из них оказались связаны с засорами на внутриквартальных сетях.

К этому дню отработано 93% от общего количества обращений жителей за неделю. Остальные находятся в работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. В этом году сделали усиление на роторах.

ЖКХ Работа
30 октября 2024, 15:22
Ветеран труда из Воскресенска Людмила Сквозникова отметила 90-летие
Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
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В городском округе Воскресенск свой 90-летний юбилей отметила Людмила Михайловна Сквозникова. Многие годы она проработала районным врачом-эндокринологом в Воскресенске.

По поручению главы городского округа Воскресенск Алексея Малкина, с юбилеем Людмилу Михайловну поздравила его заместитель Евгения Романова. Она передала имениннице теплые поздравления и подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Даже выйдя на заслуженный отдых, Людмила Михайловна продолжала активно участвовать в жизни сообщества, проводя встречи с жителями, где делилась ценными знаниями о сохранении здоровья и профилактике заболеваний, рассказывала о культуре питания и давала полезные советы.

Жители выражают искреннюю благодарность Людмиле Михайловне за ее трудовой подвиг, достойный жизненный путь и значительный вклад в развитие здравоохранения в городском округе Воскресенск. Ее жизненный опыт и профессионализм продолжают вдохновлять многих, а добрые дела остаются в сердцах людей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Ветераны Воскресенск
30 октября 2024, 14:50
Серпуховский завод экспортировал первые 100 лифтов в Армению
СЛЗ
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Серпуховский лифтостроительный завод наладил экспорт в Армению. Туда уже поставили первые 100 кабин, которые установят в многоквартирных домах.

Кабины Серпуховского лифтостроительного завода установят в жилых домах Еревана. Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, туда экспортировали 100 кабин грузоподъемностью 400 килограммов. В первую очередь там заменят аварийные подъемники, которые простаивали или не использовались из-за неисправности.

«Треть лифтов из первой партии уже установлена в жилых зданиях, на ряде объектах монтаж продолжается, производство остального оборудования завершено. В ближайшее время комплекты лифтового оборудования СЛЗ будут доставлены в Ереван», - рассказала она.

По словам управляющего заводом Леонила Чернонога, компания имеет лучшие перспективы на все пространстве Евразийского экономического союза.

«Завод в Серпухове, спроектированный с учетом опыта мирового машиностроения, располагает уникальной промышленной площадкой, парком высокотехнологичного оборудования, самой высокой в Восточной Европе испытательной башней и что не менее важно - коллективом профессионалов, мотивированных на успех», - отметил он.

В будущем компания планирует заняться разработкой пассажирских лифтов разной ценовой категории, в том числе эксклюзивных моделей.

Экспорт Серпухов Заводы

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