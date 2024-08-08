Тренер по самбо Юрий Гончаров рассказал о подготовке чемпионов в Подмосковье

Эльмира Кахраманова стала первой золотой медалисткой сборной Подмосковья на этих играх. Степан, мастер спорта международного класса, также занял первое место и теперь готовится к чемпионату мира, который пройдет в ноябре.

История успеха Эльмиры иллюстрирует важность наставника в спорте. Она начала заниматься самбо в детстве, а затем продолжила тренировки под руководством Гончарова. Тренер подчеркнул, что для успеха в спорте важны не только физические нагрузки, но и полноценное образование. В университете Эльмира изучала психологию, теорию и методику физического воспитания. Теперь это ей помогает в карьере.

«Она поверила мне как тренеру, доверилась мне. Я поверил в нее. Наш симбиоз в четыре года дал результаты, что она двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта», - прокомментировал успехи Кахрамановой Юрий Гончаров.

По словам тренера, Подмосковье славится сильными традициями самбо, благодаря чему и возникают такие выдающиеся спортсмены. Гончаров объясняет успех наличием молодых и амбициозных тренеров, а также отличных наставников. Так, его признали лучшим женским тренером на чемпионате России.

«Самбо важно не только как спорт, но и как способ воспитания таких качеств, как трудолюбие и сила воли», - отметил Гончаров.

Сейчас данный вид спорта активно внедряют в школы Московской области, что помогает учащимся развиваться всесторонне. Кроме того, на Кубке президента России по самбо участвовали команды спецструктур, таких как МВД, ФСО и ФСИН, что подчеркивает значимость спорта в подготовке силовых ведомств.

Для полноценного тренировочного процесса необходима хорошо оснащенная база: борцовский ковер, тренажерный зал, зоны реабилитации и отдыха. Для этого в Подмосковье активно строятся новые спортивные объекты, такие как дворец самбо в Можайске, который откроется в следующем году. Напомним, что в Мытищах находятся филиалы Московского государственного областного университета, где обучаются многие именитые самбисты. Отмечается, что университет признан лучшим в России по подготовке спортсменов в самбо.

Самбо становится все популярнее среди молодежи. Мальчики и девочки хотят не просто научиться самозащите, но и стать чемпионами. Так, в Подмосковье свыше пяти тысяч человек занимаются самбо, и это число растет с каждым годом.

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