Тренер олимпийских чемпионов Андрей Шишин проголосовал на выборах президента в Видном

Победитель олимпийских игр Андрей Шишин подчеркнул, что эти президентские выборы сплотили граждан страны и они активно принимают участие в них.

«Я думаю сейчас они более сплоченные, более организованные. Народ более массово ринулся для того, чтобы высказать свою точку зрения и отдать свой голос в надежные руки», - поделился Андрей Шишин.

Спортсмен также объяснил, что для него важно принять участие в выборах, поскольку он родился и продолжает жить в России.

«Потому что я родился, живу в этой стране и продолжаю жить в этой стране и, соответственно, хочу, чтобы все было по порядку и по закону», - подытожил тренер олимпийских чемпионов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что у избирательных участков в регионе пройдут масленичные программы.

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