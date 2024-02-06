Тренер Дмитрий Антонкин из Ногинска получил звание заслуженного работника физической культуры

Более 50-и лет Дмитрий Федорович растит настоящих чемпионов. На церемонии награждения его поблагодарили за ежедневный труд и за сохранение лучших традиций наставничества.

Благодаря ему в Богородском округе каждый год появляется все больше достойных спортсменов. В муниципалитете даже проводятся традиционные турниры по греко-римской борьбе на кубок Антонкина.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

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