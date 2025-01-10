Трехлетнего ребенка вызволили из запертой квартиры в Можайске

Заместитель начальника пожарно-спасательной части Роман Протасевич сообщил, что в Систему-112 за помощью обратилась местная жительница. По ее словам, она на несколько минут вышла в подъезд, а в это время ребенок закрыл входную дверь на внутреннюю щеколду.

«Работники противопожарно-спасательной службы оперативно прибыли по указанному адресу и приступили к вскрытию двери. Пока мама отвлекала мальчика разговорами, специалисты с помощью слесарного инструмента вскрыли дверь и обеспечили ей доступ в жилье», - уточнил Протасевич.

Мальчик оказался в порядке и в медицинской помощи не нуждался.