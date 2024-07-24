Трехэтажный детский сад на 225 мест откроют в Балашихе к 1 сентября

В современном трехэтажном здании будет все необходимое для развития умственных, творческих, спортивных навыков у детей. Также на территории откроют площадки с навесами для игр и спортивных мероприятий.

Детский сад примет 10 групп детей уже 1 сентября этого года.

Большой образовательный комплекс «Полет» на берегу Москвы-реки достраивают в красногорском микрорайоне Павшинская Пойма. Школу и детский сад возводят с большим опережением по срокам и откроют на год раньше намеченного, о чем сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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