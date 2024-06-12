12 июня 2024, 13:15

Трехцветные ленты раздадут пассажирам Подмосковных автобусов в День России

Минтранс Подмосковья
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Ленты с цветами флага страны будут весь день раздавать в автобусах Мострансавто, на автовокзалах и автостанциях Подмосковья. Акция проходит в День России.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, Мострансавто регулярно проводит акции и дарит жителям и гостям региона приятные сувениры. Бело-сине-красную ленту можно прикрепить на одежду.

В Минтрансе Подмосковья напомнили, что 12 июня общественный транспорт региона работает по расписанию субботы. Также некоторые поезда по маршруту «Черусти - Вековка - Черусти» будут 11-вагонными.

В ведомстве призвали пассажиров учитывать изменения в графике движения транспорта и планировать свои поездки заранее.

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Автобусы Общественные акции
12 июня 2024, 13:33
Регбисты из Ногинска выиграли серебро на всероссийских соревнованиях
Федерация регби России
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Команда спортсменов из Ногинска заняла второе место на всероссийских соревнованиях по регби. Турнир прошел среди мальчиков до 15 лет.

Как сообщили в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в четвертьфинале коллектив ногинской спортивной школы олимпийского резерва победил юных спортсменов Московской академии регби «Зеленоград» со счетом 0:19.

В финале регбисты из Подмосковья встретились с клубом «Приморец Олимпийские-Надежды» из Санкт-Петербурга. И снова победа - регбисты из Ногинска выиграли со счетом 17:15.

В матче за главный трофей команда сражалась со спортсменами ЦСКА из Москвы. Команда из Подмосковья уступила армейцам со счетом 0:5 и заняла второе место.

Всероссийские соревнования по регби прошли с 8 по 11 июня в Зеленограде на стадионе «Московской академии регби».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Регби
12 июня 2024, 13:27
Концерт в честь Дня России прошел в школе «Лига первых» в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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В школе «Лига первых» городского округа Химки состоялась церемония, посвященная началу работы первой смены детского лагеря «Лето». Почти 200 учащихся приняли участие в торжественном патриотическом концерте в честь Дня России.

Для детей подготовили конкурсную программу, включающую проверку знаний основных символов страны - флага, герба и гимна, а также они смогли проявить себя в исполнении народных танцев и песен на сцене учебного заведения.

Муниципальный депутат Юлия Ишкова подчеркнула, что в Химках уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодежи. Еженедельно школьники участвуют в тематических линейках, поднимая государственный флаг России и исполняя гимн страны вместе с учителями.

Руководитель лагеря «Лето» при школе «Лига первых» Анастасия Уголькова рассказала, что в этом году каждый день в лагере будет иметь свою тему и особенности. В программе - праздники, различные развлекательные и образовательные мероприятия, а также спортивные соревнования.

Напомним, что лагерь является крупнейшим в Химках, предоставляя местным школьникам трехразовое питание, оздоровительные процедуры и секции. В нем планируется пребывание более 150 ребят из 10 школ до его закрытия 9 июля.

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Праздники Химки Россия Школьники
12 июня 2024, 12:42
Жители Химок приняли участие в концерте ко Дню России на Красной площади
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Праздничный концерт, посвященный Дню России, состоялся на Красной площади. В нем приняла участие делегация из городского округа Химки.

В нее вошли жители округа, муниципальные депутаты, активисты партии «Единая Россия» и представители местного отделения «Молодой гвардии».

Депутат местного Совета Александр Васильев подчеркнул, что это самый важный праздник страны, который имеет огромное значение для каждого, ведь он символизирует независимость, единство и сплоченность всех народов.

Всех граждан страны поздравили со сцены депутаты Государственной думы, телеведущие, звезды отечественной эстрады и известные спортсмены.

Напомним, что праздничные концерты и культурно-массовые мероприятия в честь Дня России проходят сегодня во многих городах страны, включая Химки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны.

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Праздники Химки Концерты Россия
12 июня 2024, 12:35
«Много интересного». Андрей Воробьев — о праздновании Дня России в Подмосковье
РИА «Новости»
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В честь Дня России в 90 парках Московской области пройдут праздничные программы. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Будет много интересного», - отметил он.

В парке «Москворецкий» в Воскресенске театр ростовых кукол «Софит» покажет спектакль. Гостей также ждет мастер-класс по йоге на свежем воздухе и детская анимационная программа «Волшебная страна».

Не менее интересно в парке «Скитские пруды» Сергиево-Посадского городского округа. Посетителей там встретят артисты на ходулях и проведут на театрализованный пролог «Крепка семья - сильна Россия!» Затем порадуют жителей и гостей Подмосковья интересным концертом и ярмаркой, на которой покажут изделия от местных мастеров.

С более подробной программой можно ознакомиться по ссылке.

«До встречи в парке!» - написал Воробьев.

Ранее губернатор поздравил жителей с Днем России. Он отметил, что именно люди - настоящая гордость региона и страны. Воробьев напомнил, как важно сейчас поддерживать друг друга и идти к общим целям, а также пожелал россиянам счастья и здоровья.

Праздники Семья Андрей Воробьев Концерты Россия Театры Парки

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