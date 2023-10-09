Трех педагогов из Наро-Фоминска удостоили званий заслуженных работников образования

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Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ вручил награды заслуженным работникам образования. Среди них была специалист с более чем 30-летним стажем работы, педагог-психолог школы № 3 Елена Мамонова.

«Свою профессию очень люблю. Попала туда, наверное, не по призванию. Совершенствовалась: два высших образования. И, конечно, очень рада, что получила эту заслуженную награду. Хотелось бы, чтобы наша профессия признавалась, поощрялась и была самой лучшей», - поделилась Елена.

На мероприятии представили молодых специалистов, которые только начинают свой путь в педагогике. Также в картинной галерее дворца культуры состоялась неформальная встреча главы округа с делегацией педагогов из Донецка. Директора и завучи донецких школ познакомились с образовательными технологиями и обменялись опытом с коллегами из Подмосковья.

«Замечательно, что в России мы сохранили свои традиции, у нас замечательная система образования, замечательные учителя. Мы всех, безусловно, помним: помним свою школу, с теплотой вспоминаем своего первого учителя», - отметил Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил педагогов региона с Днем учителя.

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