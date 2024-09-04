04 сентября 2024, 12:47

Трех пациентов с травмой позвоночника спасли от паралича в Мытищинской больнице

Пресс-служба Минздрава МО
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Три пациента с травмой позвоночника поступили в Мытищинскую больницу в августе. Двое мужчин и девушка отдыхали в разных местах, но были одинаково неосторожны — неудачно нырнули на мелководье. Каждый мог остаться инвалидом.

Один получил травму шейного отдела позвоночника, второй - грудного отдела с множественными переломами позвонков. Девушка пострадала сильнее всех - травмирована шея, ноги полностью парализованы, одна рука почти обездвижена.

Компрессионные переломы шейного отдела позвоночника называют «травмой ныряльщика» из-за частоты несчастных случаев на воде. Они могут привести к тяжелой инвалидности, когда человек не может ходить, не может контролировать мочеиспускание и опорожнение кишечника.

«При таких травмах важно, чтобы пациент как можно скорее получил хирургическую помощь. Это повышает шансы на восстановление. Всех пострадавших мы быстро прооперировали. Выполнили декомпрессию спинного мозга с последующей стабилизацией», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением больницы Сергей Сергеев.

Все три операции прошли успешно. У пациентов улучшилась неврологическая картина. У девушки исчез паралич ног, уменьшился парез в руке.

Детский клинический центр открыли в Красногорске. Старт работе центра дали Владимир Путин , губернатор Андрей Воробьев и выдающийся педиатр Леонид Рошаль, чьим именем назвали учреждение.

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Больницы Мытищи Врачи
04 сентября 2024, 13:26
Жители Дмитрова изготовили более 80 окопных свечей для бойцов СВО
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Акция в поддержку жителей приграничных областей «Доброе дело» прошла в Дмитрове. Жители городского округа собрали гуманитарную помощь, изготовили маскировочные сети и более 80 окопных свечей.

Акция «Доброе дело» прошла в музее-заповеднике «Дмитровский кремль». На его территории прошли мастер-классы по изготовлению свечей и плетению окопных свечей, а волонтеры Подмосковья организовали пункт приема гуманитарной помощи. Жители городского округа принесли одежду, обувь, постельное белье, канцелярские и школьные товары, а также продукты питания. Они собрали более 300 килограммов предметов первой необходимости.

Все желающие могли сплести маскировочные сети и изготовить свечи для бойцов специальной военной операции. Руководитель фракции КПРФ в совете депутатов Александр Корнев, член общественной палаты Московской области Елена Рунова, а также первый секретарь Ленинского комсомола в Дмитрове Влад Аникушин оказали посильную помощь и сделали несколько свечей. Всего участники акции сделали около 80 окопных принадлежностей для участников СВО.

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Дмитров
04 сентября 2024, 13:24
Новую пешеходную дорожку обустроили к детскому саду «Каравелла» в Яхроме
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В течение лета власти Дмитровского округа подготавливали образовательные учреждения к новому учебному году. Например, подрядчик обустроил подход к детскому саду «Каравелла» в Яхроме.

Безопасности возле образовательных учреждений уделяют особое внимание. Сотрудники центра благоустройства «Костинское» обустроили пешеходную дорожку к детскому саду в Яхроме. Родители и воспитанники дошкольного учреждения смогут комфортно добираться до места назначения.

Помимо этого, школы получают по 250 тысяч рублей на подготовку к 1 сентября по инициативе Илья Поночевного. Такую помощь в народе назвали «грант главы».

«Образование - одно из самых приоритетных направлений нашей работы. Ежегодно мы выделяем дополнительные средства на подготовку каждого учебного заведения округа к новому учебному году. Всегда очень приятно, посещая наши детские сады и школы, видеть, какие изменения здесь произошли», - отметил глава Дмитровского округа Илья Поночевный.

Благодаря гранту главы руководители решают текущие проблемы: ремонтируют пищеблоки, входные группы, заменяют окна, устанавливают веранды и многое другое.

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Детские сады Дмитров
04 сентября 2024, 13:17
Спортивный мастер-классы и спектакль прошли ко Дню знаний в парке в Чехове
Телеканал «360»
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В городском парке культуры и отдыха в Чехове провели развлекательную программу ко Дню знаний. Для детей устроили мастер-классы, соревнования и показали спектакль.

Также организаторы фестиваля показали детский спектакль под открытым небом «Денискины сказки». Спортсмены из бойцовского клуба «Бояр» провели мастер-класс по муай-тай. Работала фотозона и ярмарка изделий ручной работы. Весь день в парке было шумно и весело.

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Школьники и их родители участвовали в спортивных играх, конкурсах на знание школьных предметов, мастер-классах по рисованию и изготовлению поделок.

«Детям очень нравится. Родителям тоже: они вовлекаются, отгадывают все загадки, танцуют вместе с нами», - поделилась ведущая праздника Ангелина Поляшова.

Чехов Спектакль Парки
04 сентября 2024, 13:00
Готовность котельных к отопительному сезону проверили в Чехове
Телеканал «360»
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С рабочим визитом Чехов посетил вице-губернатор Московской области — министр энергетики региона Евгений Хромушин. Совместно с главой округа Михаилом Собакиным он проверил готовность объектов теплоснабжения к зиме.

По распоряжению губернатора Московской области до 15 сентября все объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть готовы к старту отопительного сезона.

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Всего осмотрели четыре котельных. Две из них - муниципального предприятия и две частные, которые принадлежат Министерству обороны и «Соцэнерго».

«Мы регулярно объезжаем все проблемные районы. Физически фиксируем готовность или не готовность. В соответствии с решением оформляем протокольными поручениями коллегам, которые они должна исполнить, чтобы мы безопасно прошли зимний период», - отметил Хромушин.

Основные работы в подготовке к отопительному сезону на котельных Чехова уже проведены. Однако некоторые моменты нужно держать на особом контроле.

«На котельных проверялась работа оборудования, смотрели журналы работ, проверяли, как персонал готов поступить в случае противоаварийных тренировок», - поделился советник главы городского округа Чехов Денис Герасименко.

На каждом объекте была смоделирована ситуация действий сотрудников в экстренных ситуациях, также проверили работу дежурных ЕДДС.

Отопление Чехов

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