Требования к сохранению церкви Богоявления под Каширой утвердили в Подмосковье
Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника охраняемого объекта регионального значения «Церковь Богоявления, 1794 года». Храм находится в деревне Кокино под Каширой.
Каменную церковь построил в 1794 году владелец села Яков Маслов. В советское время здание церкви приспособили для нужд птицефабрики. В 1991 году Богоявленскую церковь вернули верующим, и начались работы по ее восстановлению.
Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ.
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