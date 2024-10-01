01 октября 2024, 23:21

Требования к сохранению церкви Богоявления под Каширой утвердили в Подмосковье

Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника охраняемого объекта регионального значения «Церковь Богоявления, 1794 года». Храм находится в деревне Кокино под Каширой.

Каменную церковь построил в 1794 году владелец села Яков Маслов. В советское время здание церкви приспособили для нужд птицефабрики. В 1991 году Богоявленскую церковь вернули верующим, и начались работы по ее восстановлению.

Охранное обязательство устанавливает требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения и состав работ.

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Работа Кашира
01 октября 2024, 21:25
Двор дома на 1-м Декабрьском переулке благоустроили в Ногинске
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В Ногинске благоустроили территорию на 1-м Декабрьском переулке, где ранее находился аварийный дом, построенный в 1958 году. Этот проект стал частью масштабной программы по ликвидации недостроев в Подмосковье, в рамках которой в этом году было ликвидировано 700 объектов.

Из них 400 были достроены и приведены в соответствие с современными требованиями, а 300 - снесены.

Обновленная дворовая территория включена в адресный перечень комплексного благоустройства. В ходе работ были созданы дополнительные парковочные пространства, в том числе на месте снесенного многоквартирного дома, и проложена новая тротуарная сеть. Ранее здесь также была установлена современная детская игровая площадка, которая уже стала популярным местом для отдыха семей с детьми.

Работы по благоустройству в Ногинске продолжатся и в 2025 году. В планах - приведение в нормативное состояние территории вдоль домов по улице Советской Конституции, 39, 41 и 43. В рамках этих работ предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, создание новых парковочных мест, ремонт и обустройство тротуарной сети, а также модернизация детской игровой площадки.

Эти инициативы направлены на улучшение качества жизни жителей Ногинска и создание комфортной городской среды.

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Благоустройство Богородский
01 октября 2024, 20:17
Команда из Чехова выиграла серебро на областном слете школьных лесничеств
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В комплексе «Левково» прошло торжественное закрытие XI областного слета школьных лесничеств и регионального этапа всероссийского юниорского конкурса «Подрост». Мероприятие привлекло внимание юных экологов, педагогов и представителей власти, поддерживающих инициативы по сохранению и поддержанию лесных ресурсов Подмосковья.

Особое внимание было уделено команде школьного лесничества «Дубравушка» гимназии № 2. Талантливые молодые экологи достойно представили Подольский филиал «Мособллеса», к которому относится лесничество Чехов. Участники продемонстрировали отличные знания в области экологии, устойчивого использования природных ресурсов и защиты окружающей среды.

Всх участников наградили дипломами, ценными подарками для гимназии и поощрительными призами за участие в конкурсе «Лесное многоборье», который включал различные дисциплины и испытания, направленные на развитие экологических навыков. Особое признание получила Анастасия Онищенко, ученица 10б класса, занявшая почетное III место в юниорском конкурсе «Подрост».

Мероприятие стало важной платформой для обмена опытом и знаниями среди молодых экологов, вдохновляя их на дальнейшие исследования и проекты по охране окружающей среды.

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Чехов Школьники
01 октября 2024, 20:03
День воссоединения новых регионов с Россией отметили в Чехове
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В городском парке культуры и отдыха Чехова состоялась акция, посвященная второй годовщине Дня воссоединения новых регионов с Россией. Она собрала множество активистов и неравнодушных жителей городского округа.

Акция стала символом поддержки жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. В ходе мероприятия участники выразили солидарность с жителями этих регионов и подчеркнули важность единства и взаимопомощи.

Участниками мероприятия стали представители Чеховского клуба волонтеров, волонтеры Подмосковья, члены Молодой гвардии «Единой России», студенты чеховского техникума, а также сторонники партии «Единая Россия».

Депутат Совета депутатов городского округа Чехов Константин Безрукавый выступил с речью, в которой отметил значимость этой даты для всех жителей исторических территорий. Он подчеркнул, что 30 сентября является праздничным днем, символизирующим надежду на мир, стабильность и уверенность в будущем.

Мероприятие стало важным событием для местного сообщества, объединившим людей вокруг идеи мира и стабильности, а также напомнившим о важности поддержки друг друга в сложные времена.

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Праздники Чехов
01 октября 2024, 19:17
Охранное обязательство на Покровскую церковь в селе Авдулово-1 утвердили в Ступине
Главное управление культурного наследия Московской области
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Главное управление культурного наследия Московской области утвердило охранное обязательство собственника Покровской церкви 1762 года постройки в селе Авдулово-1 в Ступине. Здание признано охраняемым объектом регионального значения.

Как пояснили в ведомстве, церковь закрыли в конце 1930-х годов, а в 1993 году ее возвратили верующим. Храм состоит из бесстолпного двусветного четверика со скошенными углами на фасаде, с высоким каменным сводом, который поддерживает квадратный ярусный барабан с куполом.

Охранное обязательство включает в себя требования к сохранению, содержанию и использованию объекта культурного наследия, а также сроки проведения реставрации.

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Реставрация Ступино

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