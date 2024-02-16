Требования к разрешению на строительство гидротехнических сооружений обновили в Подмосковье

Теперь для строительства или реконструкции железнодорожных путей необщего пользования длиной не более трех километров не понадобится разрешения. Кроме того, необходимость его получения отменили для строительства КПП и зданий административно-бытового назначения общей площадью, не превышающей 300 квадратных метров.

Также разрешения не потребуется на строительство или реконструкцию гидротехнических сооружений четвертого класса, которые полностью или частично располагаются на водных объектах, и строительство берегоукрепительных гидротехнических сооружений.

«Подобные меры направлены на устранение излишних административных барьеров и улучшение бизнес климата в Московской области, - отметил министр правительства Подмосковья по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о строительстве пяти индустриальных парков.

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