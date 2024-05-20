Травматолог Светлана Соколова напомнила правила детской безопасности летом

Для того чтобы избежать встреч с травматологами летом, важно проводить беседы с детьми о безопасности. Лето считается травмоопасным сезоном, поскольку дети часто остаются без присмотра взрослых и могут получить ушибы и переломы, играя на улицах.

Врач-травматолог Светлана Соколова подчеркнула важность того, чтобы взрослые научили детей правилам безопасного поведения, предупредили об опасностях и рисках, и как их избегать.

«Напомните, что не стоит залезать на высоту, бегать по стройкам, демонстрировать мастерство управления велосипеда без рук, делать сложный трюк на самокате или роликах», - отметила специалист.

В случае травмы, врач рекомендует наложить шину из подручных материалов, таких как пластик или картон, чтобы зафиксировать поврежденную область. Если ребенок упал на спину, важно оставить его на твердой поверхности и никак не передвигать. Кроме того, в случае травмы необходимо как можно скорее вызвать скорую помощь или обратиться в ближайший травмпункт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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