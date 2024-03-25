Травматолог-ортопед Руслан Салахеев из Лобни перечислил первые признаки остеопороза

Специалист объяснил, что остеопороз характеризуется постепенным снижением плотности костей, нарушением их структуры, увеличением хрупкости и частыми переломами. Признаками остеопороза являются общее ощущение слабости, чрезмерная утомляемость, увеличенная хрупкость костей с частыми незначительными переломами, ночные судороги в ногах, деформация грудной клетки, появление кожных складок на боковой части грудной клетки, а также тонкая и прозрачная кожа с видимыми венами в результате нарушения обмена коллагена.

К факторам риска относятся: низкая плотность костной ткани, возраст старше 50 лет, наследственность к переломам, дефицит витамина D, непереносимость молочных продуктов и избыток мяса в рационе, малоподвижный образ жизни, менопауза (у женщин), длительное применение глюкокортикостероидов, а также ревматические и эндокринные заболевания.

Профилактика остеопороза включает в себя предотвращение падений у пожилых людей, отказ от курения и умеренное употребление алкоголя, физическую активность (ходьба, лыжи, танцы, плавание) для тех, кто еще не имеет признаков заболевания, а также питание, богатое кальцием, витамином D и белками. Важно также употреблять достаточное количество кальция в периоды роста у подростков, беременности и грудного вскармливания.

«Что касается диагностики, наиболее информативным на сегодняшний день является метод костной денситометрии, позволяющий обнаружить изменения плотности костной ткани на ранних стадиях задолго до появления клинических симптомов», - подытожил Руслан Салахеев.

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